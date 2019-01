Tischtennis Ehingen verlässt Tabellenende

Ulm / Patrick Huss

Herren Bezirksliga

SSG Ulm 99 – TTC Ehingen 0:9. Ehingen bekam die Punkte zum Rückrundenauftakt kampflos geschenkt, da die SSG Ulm kurzfristig drei Spielerausfälle zu beklagen hatte und keinen Ersatz mehr stellen konnte. „Die Punkte nehmen wir gerne mit. Wer weiß, für was es am Ende gut ist“, sagt TTC-Vorsitzender Karl Scheible. Nachdem Herrlingen III und Obenhausen 8:8 spielten, haben die Ehinger erstmals das Tabellenende verlassen und befinden sich punktgleich mit Herrlingen auf dem Relegationsplatz acht.

Herren Bezirksklasse Gr. 2

SC Berg – TSV Laichingen. Auch in Berg gab es keine Ballwechsel. Die Partie wurde auf den 30. Januar verlegt.

Herren Kreisliga A Gr. 2

TSV Rißtissen – TSV Erbach II 9:2. Es wurde doch noch gespielt, und zwar in der Kreisliga A. Dabei feierte der TSV Rißtissen einen 9:2-Heimsieg gegen Erbach II und wiederholte damit den Vorrundensieg. Von Beginn an lief es wie am Schnürchen für die Gastgeber, die alle drei Doppel durch Körner/Schreiner, Braig/Nilius und Rieber/Wiest gewinnen konnten. Im Einzel legten Johannes Körner, Alex Schreiner, Thomas Braig, Marc Nilius, Alex Rieber und Sebastian Wiest nach. Mit 6:12 Punkten liegt der TSV auf Rang sieben und kvergrößerte das Polster auf den Abstiegsrang neun auf sechs Punkte.

SG Griesingen – RSV Ermingen 5:9. Im Topspiel Dritter gegen Erster musste sich Griesingen mit 5:9 geschlagen geben. Die Gäste starteten etwas besser mit 2:1 aus den Doppeln. Julian Kasper glich zunächst zum 2:2 aus, ehe die Gäste sich erneut die Führung krallten. Bis zum 5:6 blieb die SGG am Tabellenführer dran, doch dann holte der RSV drei Einzel in Folge und sorgte für die Entscheidung. Weitere Griesinger Zähler holten Kasper/Günther, Tim Günther, Alfred Bausenhart und Roman Werner. Ermingen ist damit weiter auf Meisterkurs, Griesingen hat als Dritter mit 12:6 Punkten noch kleine Chancen auf den Relegationsplatz.

Herren Kreisliga B Gr. 2

VfB Ulm – SpVgg Obermarchtal 9:3. Eine Niederlage gegen den Tabellenführer bezog auch Obermarchtal. Laut/Huss, Reinhold Laut und Gerhard Huss verbuchten Zählbares gegen den Ligaprimus. Die Marchtaler pausieren nun zwei Spieltage.