Basketball ProA Ehingen Urspring mit Respekt vor Trier

Ehingen / Helen Weible

Am Sonntag um 17 Uhr ist der zweite Spieltag in der 2. Basketball-Bundesliga ProA. Beim Team Ehingen Urspring muss man sich zwangsläufig noch mit dem ersten beschäftigen. Denn es steht die Entscheidung des Spielleiters aus, ob die abgebrochene Auftaktpartie gegen die Tigers Tübingen nachgeholt werden soll oder das Spiel am sogenannten Grünen Tisch gewertet wird.

„Nachdem auch ein Schreiben von der Stadt vorliegt, werden jetzt auschließlich Fakten bewertet“, sagt Trainer Domenik Reinboth, der wie Manager Nico

Drmota inständig hofft, dass es zu einer Neuansetzung des Spiels kommt. Ihm und seinem Team bleibt aber momentan nichts anderes übrig als abzuwarten.

Gleichzeitig beginnt ab heute die intensive Vorbereitung auf den nächsten Gegner. Die Gladiators Trier sind eine Hausnummer in der Liga. Das Team hat sich kaum verändert. Für den neuen deutschen Center Till Gloger, der verletzt nicht spielen wird, holten die Moselstädter US-Big Man Vincent Boumann dazu. Einer von insgesamt vier Ausländern. Ansonsten blieb das Team das alte, mit lauter Bundesliga erfahrenen Top-Akteuren und dem ehemaligen Urspring-Akteur (Thomas Grün). Stets brandgefährlich und abgezockt treten der 34-jährige Jermaine Bucknor auf, aber auch Simon Schmitz oder Lucien Schmikale drücken dem Gladioren-Spiel ihren Stempel auf. „Die Erfahrenen sind Triers absolute Stärke und auch, dass sie zuhause vergangene Saison kaum verloren haben“, schätzt Reinboth die Mannschaft „bärenstark“ ein. In der zurückliegenden Saison haben die Steeples das erste Spiel mit acht Punkten verloren, das zweite in Trier fiel mit 14 Minuspunkten deutlicher aus.

Der 85:79-Sieg zum Ligaauftakt der Rheinland-Pfälzer bei den Rostock Seawolves verlief zwar knapp. Souverän war er dennoch. „Die Kulisse hat bei Rostock Kräfte frei gesetzt“, erklärt sich der Ehinger Trainer diesen Ausgang. Auch wenn das Auswärtsspiel „im Endeffekt wie ein erstes Spiel“ ist, kann er sich auf eine bereits harmonierende Truppe verlassen. Reinboth durfte mit der Leistung in den zehn Minuten gegen Tübingen „zufrieden sein“. „Wir haben offensiv einen guten Job gemacht. Defensiv haben wir uns einige schusslige Fehler geleistet. Zieht man die ab, hätten wir einen Superstart in die Partie gehabt“, meint er. In diesem einen Viertel habe sich die Mannschaft gut entwickelt.

Das Team Ehingen Urspring wirkt dieses Saison auch enorm ehrgeizig und spritzig. Akteure wie Tanner Leissner und Rückkehrer Seger Bonifant wollen am liebsten keinen freien Tag. Leissner sagte auch: „Die Tübinger haben gemerkt, dass wir besser sind. Sie haben etwas Angst gekriegt.“ Wer es mit Raubkatzen aufnehmen kann, der hat auch keine Angst vor Gladiatoren.