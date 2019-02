Handball Ehingen siegt im Allgäu

Leutkirch / Roland Flad

Für die Handballer der TSG Ehingen kann die närrische Zeit kommen. Die Ehinger holten am Samstag mit 32:30 den erhofften Auswärtssieg bei der TSG Leutkirch. Zur Pause lagen die Gäste noch mit zwei Treffern hinten (15:17), wussten sich aber in den entscheidenden Momenten zu steigern, wobei die beiden Torhüter Tristan Klein und Johannes Reichle ganz starke Rückhalte waren.

Ehingen bleibt mit diesem Erfolg auf Tuchfühlung zur Spitzengruppe. Die Mannschaft von Trainer Winfried Biberacher zeigte seit langer Zeit mal wieder, dass sie auch in der Fremde ihre Qualitäten aufs Parkett bringen kann. Die Ehinger ließen sich im Gegensatz zu manch anderer Auswärtspartie nicht vom fremden Terrain und der gegnerischen Kulisse aus der Fassung bringen, auch das Harz-Verbot im Allgäu ignorierten die Gäste.

Hinzu kamen die hervorragend aufgelegten Torhüter. Während Johannes Reichle die Gäste im ersten Durchgang im Spiel hielt, sodass Leutkirch nur mit zwei Toren Vorsprung in die Kabine gehen konnten, so glänzte Tristan Klein in der zweiten Halbzeit. Klein erwies sich als Fels in der Brandung, just in der Phase, als sich Ehingen anschickte, den Leutkircher Vorsprung nicht nur aufzuholen (19:19/39.), sondern seinerseits auf und davon zu eilen. Klein parierte nicht nur drei Sieben-Meter, auch sonst hielt er, was es zu halten gab. Die TSG Ehingen führte schnell 24:19, 26:20, 28:22 und 29:23, ehe ab der 53. Minute die Hausherren wieder zulegen konnten.

Nicht nur die Torhüter glänzten; die Feldspieler konnten sich allesamt in die Torschützenliste eintragen. Allen voran Simon Klug mit sechs Toren, gefolgt von Nico Dietz mit seiner 100-Prozent-Quote bei fünf Sieben-Metern. In Torlaune waren aber auch Matthias Kneer und Oskar Bachner mit je vier Treffern sowie Manuel Latinovic, Lucas Fiesel und Philipp Drenovak mit je drei Einschüssen. Drenovak überraschte ferner mit seiner Erfahrung, die er in die Waagschale werfen konnte. „Trotz Harz-Verbots können wir es auch auswärts”, freute sich Trainer Biberacher. Sein Team spielt erst wieder nach der Fasnet am 9. März, daheim gegen Lehr.

Für die TSG Ehingen spielten: Klug (6 Tore), Dietz (5), Kneer (4), Bachner (4), Drenovak (3), Latinovic (3), Fiesel (3), Mall (2), Korth (1), T. Biberacher (1), Reichle, Klein.