Basketball Ehingen schlägt Tübingen 104:91

Ehingen / Helen Weible

Gestern brandete die Stimmung gleich mehrmals tosend auf, wurde die Halle beim Vanotti-Gymnasium zum Tollhaus. Und das obwohl es ein paar Zuschauer weniger waren als noch am ersten Spieltag der ProA. Die Basketballer vom Team Ehingen Urspring versetzten gestern Abend die meisten der 739 Zuschauer in helle Begeisterungsstürme. Die 40 Tübinger Fans waren gründlich bedient. Mit 104:91 (50:46) schlugen die Steeples dank einer abgebrühten Mannschaftsleistung den Bundesliga-Absteiger und Württemberg-Rivalen Tigers Tübingen und feierten damit ihren zweiten Saisonsieg.

„Wir wussten, dass die schnell spielen, also haben wir schnell gespielt“, sagte Seger Bonifant, der mit 39 Punkten, davon neun erfolgreichen Drei-Punkte-Würfen ohne Zweifel der Mann des Spiels war. Er wollte das Lob aber nicht alleine abgreifen, sondern betonte, dass alle für diesen Sieg ihr Bestes gegegeben haben. „Es war ein Teamsieg“, sagte auch Trainer Domenik Reinboth, der es fast nicht fassen konnte, wie gut seine Mannschaft gegen Tübingen alles Vorgenommene umgesetzt hat. „Es war ein irres Spiel!“

Ein klasse Spiel mit Meilensteinen: Tanner Leissner markierte seinen 14. Punkt und sorgte damit für Historisches. Dass die Ehinger Profis die Hunderter-Marke knackten, liegt schon weit zurück. In den vergangenen vier Spielzeiten war so etwas nicht geschehen. Aber gestern, in der Halle, in der gegen Tübingen am eigentlichen Termin die Lichter ausgegangen waren, da geschah es: 100:85 (37.)!

Mit dem Heidelberg-Sieg im Rücken starteten die Gastgeber mit breiter Brust und ließen Bozo Djurasovic und Co. zunächst alt aussehen. Allen voran überzeugte Tim Hasbargen mit starken Aktionen in Angriff und Verteidigung. Die ersten Ehinger Punkte erzielte er. Dann griff Seger Bonifant auf seine Spezialitität zurück: den Distanzwurf. Die 5:2-Führung war dem Tübinger Coach Aleksandar Nadjfeji schon zu viel. Die erste Auszeit nahm er nach eineinhalb Minuten.

Danach machten die Steeples offensivgewaltig weiter. Tanner Leissner klaute sich den Ball und legte zum Korb ab (7:2). Bonifants zweiten Dreier parierte zwar Tübingens Tylor Laser, dennoch kamen die Gäste offensiv nicht wirklich in Schwung. Ehingen traf hingegen stets die richtigen Entscheidungen. Nach fünf Minuten führten die Hausherren 17:11. Der noch etwas angeschlagene Co-Kapitän der Tigers, Enosch Wolf, versuchte sein Team zu pushen. Doch die Tübinger leisteten sich zu viel Ballverluste und mit neun Punkten Vorsprung hatte sich Ehingen die erste Viertelpause verdient (31:21).

Zu Beginn des zweiten Abschnitts glänzte erneut Tanner Leissner mit fünf Punkten in Folge und hielt seine Farben weiter vorne. Doch der Derbygegner schien langsam warmzulaufen. Die Tübinger krallten sich nun die Bälle, pirschten sich heran und ein 8:0-Lauf bedeutete das 47:46. Gut, dass Bonifant Dreier kann! Mit dem knappen Stand von 50:46 ging das Spiel im dritten Viertel in die heiße Phase.

Jacob Mampuya eröffnete mit einem Treffer aus der Distanz. Elijah Allen besorgte die 51:50-Führung für die Raubkatzen. Plötzlich funktionierte die Rückwärtsbewegung bei Ehingen nicht mehr. Der litauische Big Man Robertas Grabauskas wütete in der Zone – doch Kevin Strangmeyer und Co. ließen sich nicht beeindrucken. In der Hälfte des dritten Durchgangs startete Seger Bonifant seine Galashow: Zwölf Punkte in Folge gelangen dem US-Flügelspieler, dem „besten Shooter seit meiner sechs, sieben Jahre in Ehingen“, sagte Reinboth. Das Spiel hatte noch zehn Minuten und Bonifant hatte beim 81:75 unglaubliche 32 Punkte gemacht. Das Schlussviertel ist schnell erzählt: Den Tübingern fehlten weiterhin die Antworten. Mit 23:16 ging der letzte Abschnitt auch an die Steeples.