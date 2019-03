Häufig hat sich das Team Ehingen Urspring in dieser Saison von seinen Fans in der JVG-Halle nach einem Sieg bejubeln lassen. Nun musste es aber die vierte Heimniederlage hinnehmen, gegen einen Gegner, der eigentlich nicht auswärtsstark ist, aber an diesem Tage den durchweg überzeugenderen Basketball gespielt hat. Die Steeples verloren 70:83 (37:36) gegen abgeklärte Hamburg Towers, rutschen in der Tabelle auf Platz sieben ab und müssen nun doch um die Playoffs-Teilnahme bangen.

Nürnberg, das in Hagen gewann, und Trier, welches Rostock besiegte, überholten Ehingen im Klassement. Rostock, Trier und Kirchheim heißen die letzten drei Hauptrunden-Gegner für Ehingen. Und einen Sieg sollte die Überraschungsmannschaft der Saison noch feiern, um die Playoffs fix zu machen. „Es fehlt uns noch ein Sieg und den wollen wir am liebsten direkt in Rostock feiern“, sagte Ehingens Trainer Domenik Reinboth, sichtlich enttäuscht über die Niederlage seines Teams gegen Hamburg. Es half auch nichts, dass Towers-Trainers Mike Taylor jede Menge Lob und schmeichelnde Worte für die Leistung der Ehinger Mannschaft übrig hatte. Man weiß ja, was man zu leisten imstande ist, aber in dieser Partie zeigte man dies definitiv nicht. „Es war ärgerlich, dass wir freie Würfe und einfache Layups nicht getroffen haben“, beschrieb der Steeples-Coach die unglücklichen Situationen gegen den Aufstiegsaspiranten aus dem Norden. Noch dazu waren die Leistungsträger Kevin Yebo und RayShawn Simmons weit entfernt von ihrer üblichen Stärke. Sie hätten beide nicht trainieren können, nicht in ihren Rhythmus gefunden. „Am Ende haben uns die Kräfte gefehlt, um entsprechende Gegenwehr zu leisten“, sagte Reinboth und schickte nach: „Hamburg hat dagegen selbst die verrücktesten Dinger getroffen.“

Es ist der Dominoeffekt, den Basketball-Teams so fürchten: Gehen zwei, drei Würfe nicht rein, dann wird es beim vierten und fünften umso schwieriger. Zumindest anfangs sah es nach einem Schlagabtausch auf Augenhöhe aus. Reinboth war mit Seger Bonifant, Tim Hasbargen, Gianni Otto, Tanner Leissner und Dominique Uhl gestartet, um den geschwächten Akteuren Ruhe zu gönnen. Und die Fünf machten das sehr gut. Bonifant traf für drei zum 7:7, Leissner zeigte sich ebenfalls von außen treffsicher und eine 12:9-Führung wuchs noch auf einen 16:11-Vorsprung an. Dann schlossen die Gäste auf 20:19 auf.

Im zweiten Viertel legten die Herren Beau Beech und Andrew Barham (am Ende mit 20 Punkten bester Hamburger) mit Dreiern los und verhalfen ihrem Team zu einer 30:24-Führung, die aber nur bis zur 16. Minute halten sollte. Dann war Ehingen wieder dank eines 7:0-Laufes dran (33:32/18.). Was man letztlich in die Pause mitnehmen konnte, war aber ein minimaler Ein-Punkt-Vorsprung beim 37:36 und die Erkenntnis, dass man noch viel Arbeit vor sich haben sollte.

Powerbooster Hollatz

In der Tat: Die Towers zückten mit Justus Hollatz in der zweiten Spielhälfte ihre Geheimwaffe. Ein Spieler, der das gesamte Team besser machte. „Ich bin sehr stolz auf ihn“, sagte Hamburgs Coach Taylor. Ab der 24. Minute profitierten die Gäste auch von den vielen missglückten Offensivbemühungen der Ehinger und setzten sich auf fünf Punkte ab. Beim 47:52 gelang Justin Raffington, dem ehemaligen Urspringer NBBL-Meister, ein Dunking – und das sollten auch seine einzigen Punkte sein. „Das ist mir egal, wieviel ich punkte, solange wir hier einen Sieg davontragen“, sagte er freudestrahlend. Er und Malik Müller genossen das große Wiedersehen in der alten Heimat. Mit 51:57 ging es ins Schlussviertel, in dem die Steeples vollends abreißen ließen. Der Rückstand vergrößerte sich immer mehr (53:63/32.) und (59:77/35.). Und während die Hamburger nun dominierten, verabschiedeten sich die Ehinger vom erhofften 16. Sieg. Doch der Traum von den Playoffs lebt weiter.