Tischtennis Ehingen erwartet Obenhausen

Öpfingen/Ehingen / Patrick Huss

Herren Bezirksliga

SG Öpfingen – SC Lehr (Sa. 16 Uhr). Das nächste Spitzenspiel steht für Öpfingen auf dem Plan. Im Verfolgerduell Zweiter gegen Dritter, wobei beide Mannschaften 6:2 Punkte haben, möchte die SGÖ um Thomas Köhler mit einem Sieg den Anschluss an die Spitze wahren. Die Gäste verloren zuletzt etwas überraschend mit 7:9 in Langenau. Öpfingen feierte dagegen einen 9:2-Erfolg gegen SSG Ulm 99 und dürfte daher neben dem Heimvorteil auch den mentalen Vorteil haben. Der bisher letzte Vergleich im April endete 8:8. Auch dieses Mal ist wieder mit einer spannenden Partie zu rechnen.

TTC Ehingen – TSV Obenhausen (Sa. 18 Uhr). Klappt es im sechsten Anlauf mit dem ersten Punktgewinn? Fünf Mal versuchten die Ehinger Herren vergeblich ihr Glück. Neben den Doppeln – eine der Schwachstellen der Ehinger – dürfte auch das zur Verfügung stehende Personal von beiden Mannschaften von Bedeutung sein. Die Gäste konnten aus drei Spielen drei Punkte (ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage) generieren.

Herren Bezirksklasse Gr. 2

SG Nellingen – SC Berg (Fr. 20 Uhr); SC Berg – SC Bach (Sa. 19 Uhr). Ein wichtiger Doppelspieltag steht für die Berger Herren um Thomas Maier an, denn es geht um die Behauptung einer guten Position. Zunächst reist der Tabellensechste zum Tabellenzweiten SG Nellingen auf die Alb. Beide Mannschaften kassierten bisher nur eine Niederlage, jedoch hat die SGN zwei Spiele mehr auf dem Buckel. Ein Faktor, mit dem die Berger zurecht kommen müssen, sind auch die gewöhnungsbedürftigen Spielbedingungen in Nellingen sowie das starke vordere Paarkreuz mit Hagmeyer und Joos. Am Samstag hat Berg dann Heimvorteil im Derby gegen Bach. Die Gäste konnten bisher nur einen Punkt holen – die Favoritenrolle geht daher an den SCB. Gute Erinnerungen hat man an den bisher letzten Vergleich im April 2017, der mit 9:6 gewonnen wurde.

VfL Munderkingen – TSV Blaubeuren (Sa. 18 Uhr). Die Überraschungsmannschaft schlechthin – der VfL Munderkingen – kann im Duell Vierter gegen Fünfter einen weiteren Coup landen und den vor der Saison hoch gehandelten TSV Blaubeuren ein Bein stellen. In eigener Halle ist der VfL in dieser Saison noch ungeschlagen. Zudem hat das Sextett um Daniel Pallasdies auch gute Doppel. Diese beiden Trümpfe möchte man am Samstag ausspielen.

Herren Kreisliga A Gr. 2

Interessant dürfte der Vergleich zwischen dem Dritten RSV Ermingen und der Vierten SG Griesingen werden. Während die Gastgeber noch ungeschlagen sind, verlor die SGG um Roman Werner nur eine Partie. Der Sieger wird Anschluss an die Spitze halten können. Rißtissen (9.) möchte im Kellerduell gegen Bach II (8.) den ersten Zähler der Saison holen. Beide Teams konnten bisher noch nichts Zählbares holen. Rottenacker konnte zuletzt überzeugen, muss sich jetzt gegen den Tabellenzweiten SG Öpfingen II aber mit der Außenseiterrolle anfreunden.

Herren Kreisliga B Gr. 2

Obermarchtal möchte gegen den Tabellensechsten SC Berg III punkten und damit vom Tabellenende weg kommen.

Damen Landesklasse Gr. 7

TSV Untergröningen III – SC Berg II (Sa. 16 Uhr). Im dritten Saisonspiel ist Berg II (7.) beim Sechsten aus Untergröningen an der Platte. Beide Teams mit 1:3 Punkten hoffen dabei auf den ersten Saisonsieg.

Damen Bezirksliga

Während Berg III auswärts bei Schlusslicht Ermingen gute Chancen auf den zweiten Erfolg hat, dürften die Schelklinger Damen gegen das noch verlustpunktfreie Langenau um Schadensbegrenzung bemüht sein.