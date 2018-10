Tischtennis Ehingen dem Punkt ganz nah

Patrick Huss

Herren Bezirksliga

TSV Weißenhorn – SG Öpfingen 9:2. Überraschend verlor Tabellenführer SG Öpfingen in Weißenhorn. Mit ein Faktor für die Niederlage war sicherlich das Fehlen von Florian Schik. Daher mussten alle Akteure eine Position nach vorne rutschen. Köhler/Hirschle und Bernhard Rieger haben gepunktet. Mit 4:2 Zählern ist die SGÖ aktuell immer noch an der Spitze, da die anderen Vereine weniger Spiele absolvierten.

TTC Ehingen – SSG Ulm 99 6:9. Sehr knapp ging es beim ersten Bezirksliga-Heimspiel des Aufsteigers TTC Ehingen zu. Beim 6:9 schnupperten die Ehinger am ersten Punktgewinn. Als Grund für die Niederlage wurde der schlechte Start in den Doppeln ausgemacht – alle drei gingen verloren. Dabei hätte es auch gut 2:1 für den TTC stehen können, da das Doppel eins und zwei jeweils 9:11 im Entscheidungssatz unterlagen. Zwei starke Auftritte von Marcellus Abele und Heiko Netzer, die je doppelt erfolgreich waren, und ein Einzelsieg Adam Weigel und Patrick Huss hielten die Ehinger lange im Spiel, doch zum Punkt reicht es nicht mehr. „Schade, die Jungs hätten den Punkt verdient gehabt. Aber man hat gesehen, sie können in dieser Liga mithalten“, sagte Ehingens Vorstand Stefan Schwager.

Herren Bezirksklasse Gr. 2

VfL Munderkingen – SC Bach 9:4. Munderkingen ist in der neuen Liga gut angekommen und feierte den zweiten Sieg im dritten Spiel. Mit dem Gewinn aller drei Eingangsdoppel durch Pallasdies/Dani, Gründig/Koch und Krutz/Lehnhart wurde der Grundstein für den Derbysieg gelegt. Die 3:0-Führung konterte Bach zwar durch Harald Enderle und Bernhardt Häufele zum 3:2, doch die Gastgeber ließen sich davon nicht beirren. Speziell das mittlere Paarkreuz der Munderkinger mit Michael Koch und Rebeka Dani zeigte mit vier Punkten einen souveränen Auftritt. Auch Kapitän Robert Krutz und Daniel Pallasdies steuerten einen Einzelpunkt bei. Mit 4:2 Punkten ist der VfL guter Dritter.

SC Berg – SC Lehr II 4:9. Kurioser Spielverlauf in Berg. Die Berger Herren führten gegen Lehr II mit 4:0 und holten dann keinen Punkt mehr. Es war wie abgeschnitten – nach gutem Start und drei Doppelerfolgen von Maier/Geyer, Schmidt/Scheuing und Maute/Pflug sowie einem Einzelsieg von Thomas Maier wollte einfach nichts mehr gelingen. Der SC Berg ist Sechster (2:2).

Herren Kreisliga A Gr. 2

Für Bach II (3:9 gegen Erbach II) und Rißtissen (4:9 gegen Herrlingen IV) war nichts zu holen. Bach II war denkbar schlecht mit 0:4 in die Partie gestartet und holte diesen Rückstand nicht mehr auf. Rißtissen lag zunächst durch zwei Doppel von Braig/Schreiner und Wölfle/Braig mit 2:1 in Führung, sicherte aber in der Folge nur noch zwei Einzelpunkte, als Alex Schreiner aufdrehte.

Herren Kreisliga B Gr. 2

Spannung bis zum Schluss war bei der Partie TTC Ehingen II gegen Obermarchtal angesagt. Beim 8:8 duellierten sich beide Teams in einem über vier Stunden dauernden Krimi. Die Gäste kamen zunächst besser ins Rollen und führten mit 5:2 und später mit 8:5. Doch Ehingen II zeigte Kämpferqualitäten. Speziell das hintere Paarkreuz mit Guido Frömmichen und Sorin Torje, das vier von vier Punkten holte, sowie das Schlussdoppel Kiebler/Rommel bewies nach 1:2-Satzrückstand und Abwehr eines Matchballs im vierten Satz den längeren Atem für das Remis.

Berg III, Unterstadion und Öpfingen III bezogen jeweils Niederlagen. Am ehesten hätte Unterstadion gegen den VfB Ulm punkten können, denn bis zum Zwischenstand von 6:6 war der SVU auf Augenhöhe.

Damen Verbandsklasse Süd

SC Berg – SV Deuchelried 8:5. Die Berger Damen konnten gegen Deuchelried den ersten Sieg der Saison bejubeln. Die Gäste leisteten jedoch viel Gegenwehr und die Berger Damen mussten insgesamt sieben Mal in den Entscheidungssatz. Die Gäste wurden kalt erwischt – Stocker/Wollinsky und Pflug/Moll holten zunächst beide Doppel. Im Einzel legten dann Nadine Wollinsky (2), Carina Ziegler (2) und Sarah Pflug (2) nach.