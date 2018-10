Handball-Bezirksliga Ehingen braucht mehr Biss und Härte

Ehingen / Roland Flad

„Gute Abwehrarbeit ist die halbe Miete, ich hoffe, dass es einen Schnackler macht”, sagt Winfried Biberacher. Der Trainer der Ehinger Bezirksliga-Handballer hat vor dem Heimspiel am Samstag gegen den HcB Lauterach (20 Uhr, Längenfeldhalle) jedoch ein mulmiges Gefühl, wenn er an die personelle Ausstattung seines Kaders denkt. Verletzte und Kranke machen ihm Sorgen. Ein Lichtblick ist, dass Steffen Mantz wieder zur Verfügung steht. Ferner hofft Biberacher, dass auch Tino John und Johannes Reichle dabei sein können.

Seit der vergangenen Partie in Biberach ist ein halbes Dutzend seiner Akteure angeschlagen oder mit Blessuren behaftet: Manuel Latinovic (Rippenprellung), Fabian Kaus (Leistenzerrung), Rainer Mall (Handprellung), Matthias Kneer (Oberarm-Muskelzerrung), Stefan Lämmle (Rückenproblem), Tristan Klein (Fingerbruch im Job). Gleichwohl hofft, der Ehinger Trainer, dass der ein oder andere am Samstag auf der Bank Platz nehmen kann.

Für die TSG, die über ein ausgeglichenes Punktekonto verfügt, ist es der dritte Spieltag, während Lauterach erst ein Mal angetreten ist. Gegen die Vorarlberger, gegen die sein Team in der vergangenen Saison daheim verloren hatte, erwartet Winfried Biberacher eine bessere Einstellung und mehr Motivation als dies zuletzt in Biberach der Fall gewesen ist. So dürfe man sich nicht verkaufen. Vor allem in der Abwehr gehe es darum, energischer und bissiger zuzupacken. „Wir dürfen uns nicht wieder den Schneid abkaufen lassen”, betont Biberacher.

Gegen die Österreicher, die mit einem neuen Trainer und einem neuen Linkshänder zu erwarten sind, rechnet der TSG-Coach mit einem „heißen Kampf”. Aus dem Rückraum rechts und links seien gute Leute zu erwarten. „Wenn wir unseren Mann stehen, dann ist alles möglich”, spornt Biberacher an. Dies umsetzen wollen am Samstag ab 20 Uhr Marcus Dietz, Johannes Reichle, Simon Klug, Manuel Latinovic, Marvin Korth, Steffen Mantz, Tim Biberacher, Ivan Neimann, Nico Dietz, Tino John, Rainer Mall, Fabian Kaus und Stefan Lämmle.