Handball Ehingen behält die Übersicht

Ehingen / Roland Flad

Mit einem 26:23 (12:9)-Heimsieg gegen die HSG Langenau/Elchingen II hat sich die TSG Ehingen in der Handball-Bezirksliga zurückgemeldet. Die Mannschaft von Trainer Winfried Biberacher behielt gegen die unbequemen Gäste bis zum Schluss die Nerven und die Übersicht. Mit dem siebten Saison-Sieg schob sich Ehingen in der Tabelle auf Rang sechs vor, mit nunmehr 16:14 Punkten.

Souverän zum Start und zum Schluss, dazwischen mal kleine Unsicherheiten und kurze Durchhänger mit diversen Leichtsinnsfehlern: So kann die Vorstellung der Ehinger Handballer am Samstag gegen die „Zweite“ aus Langenau umrissen werden. Der Ehinger Trainer freute sich nicht nur über eine seit langem mal wieder gut besetzte Bank; mit 14 Akteuren konnte Winfried Biberacher flexibler als sonst durchwechseln. Positiv sah er, „dass meine Mannschaft ihren Vorsprung bis zum Schluss gehalten hat“. Am meisten aber dürfte er sich darüber gefreut haben, dass seine Schützlinge die Marschroute überwiegend eingehalten haben. „Die Mannschaft hat das umgesetzt, was wir im Training besprochen haben“, sagte er. Unterm Strich sei er zufrieden.

Tempo angezogen

Ehingen ging vor etwa 100 Zuschauern, darunter der TSG-Vorsitzende Roland Kuch, gegen Langenau/Elchingen II schnell mit 5:1 in Führung, ehe die Gäste besser ins Spiel kamen und Fehler der TSG ausnutzten. Aber nach dem Ausgleich zum 6:6 zogen die Hausherren das Tempo wieder an und legten bis zur Halbzeit eine Drei-Tore-Führung zum 12:9 vor.

Als es danach eng wurde, die HSG ihre Freiräume am Kreis besser nutzen konnte und immer wieder verkürzte, profitierte der Gastgeber von seinem ausgewogenen Kader. Zum richtigen Zeitpunkt sorgten Lucas Fiesel, Oskar Bachner, Simon Klug oder Matthias Kneer für entscheidende Treffer, nachdem es kurz nach dem Wiederanpfiff geklemmt hatte. Da passte die Abwehr nicht auf und ließ Lücken, im Angriff wurde überhastet abgeschlossen oder das Zuspiel fand keinen Abnehmer. Ehingen fing sich wieder, nicht zuletzt dank einiger Paraden von Johannes Reichle im Tor.

Die Hausherren ließen sich auch durch die ruppige Gangart der Gäste nicht aus dem Konzept bringen. Vor allem Steffen Schönefeldt, die Nummer 7 der HSG, übertrieb es bisweilen. Da hätte Schiedsrichter Josef Trautmann früher durchgreifen müssen. Erst in der Schlussminute musste Schönefeldt nach der dritten Zeitstrafe raus. Leidtragender war aber Tino John, der, nachdem er von Schönefeldt Mitte der zweiten Halbzeit abgegrätscht wurde, mit einer Knieverletzung aufhören musste. Auf die Zähne gebissen hat Manuel Latinovic, der seine verletzten Finger an der linken Hand bandagiert hatte.

Bis auf John und Nico Dietz, der am Kreis die ein oder andere Möglichkeit nicht nutzen konnte, trugen sich alle Ehinger in die Torschützenliste ein; darunter Bachner gleich zehn Mal, Fiesel fünf Mal und Klug drei Mal. Am nächsten Samstag geht’s zur TSG Leutkirch.

TSG Ehingen: Reichle, Klein – Bachner (10 Tore), Fiesel (5), Klug (3), Kneer (2), Latinovic (1), Mall (1), Drenovak (1), Korth (1), T. Biberacher (1), Mantz (1), John, Dietz.