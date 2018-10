Basketball Duelle gegen Teams des Nachbarvereins

Helen Weible

Der Bundesliga-Nachwuchs vom Team Urspring bekommt es am Sonntag (15 Uhr, Junge-Halle) mit der BBU Allgäu Memmingen zu tun. Nach dem ersten Saisonerfolg in der NBBL-Hauptrunde Gruppe 4 am vergangenen Wochenende (72:69 gegen Jahn München) soll jetzt der zweite Sieg her. Das Ensemble aus Spielern aus dem Allgäuer Raum und Ulm hat bislang eine Partie absolviert und gewonnen. Gegen die jungen Tiger aus Tübingen gab es einen 78:72-Erfolg. Wie Trainer Krists Plendiskis betonte, gibt es in dieser Hauptrundengruppe keine leichten Gegner. Jedoch konnte er vorsichtig einschränken, dass „eventuell Allgäu Memmingen eher zu den schwächeren Teams gehört“. Während es bei seinem jungen Team im ersten Spiel noch am Rebounding haperte, steigerte sich das Team zuletzt. Zudem gibt es an diesem Wochenende keine terminlichen Überschneidungen mit der ProA, sodass Kevin Strangmeyer, Lucas Loth, Mathias Groh und Dejan Puhali eingesetzt werden können.

Nach einem hoch erfolgreichen Doppelspieltag stellt sich das

JBBL-Team jetzt einer echten Herausforderung. Am Sonntag (11 Uhr, Kuhberghalle) geht’s zum Tabellenführer der Vorrundengruppe 7, Ratiopharm Ulm. „Das ist der stärkste Gegner“, warnte Coach Oliver Heptner bereits vor einer Woche. Seine Jungs wissen um die Aufgabe, haben gleichzeitig mit dem Buzzerbeater-Sieg auch ordentlich Selbstvertrauen getankt – das dürfte sie beflügeln. Das Team vom Ulmer Trainer Igor Perovic demütigte PS Karlsruhe am vergangenen Wochenende mit 121:42. Das ist natürlich eine Hausnummer.