Die Mannschaft Die Steeples drücken aufs Tempo

Ehingen / Helen Weible

Nach einem heißen Endspurt in der vergangenen Saison herrschte zunächst Enttäuschung. Die Basketballer vom Team Ehingen Urspring hatten den Klassenerhalt auf dem Papier zunächst knapp verpasst. Doch die Saison ging in die Verlängerung. Die Tabelle wurde Ende Mai korrigiert, mit dem Ergebnis, dass die Steeples doch mit der ProA planen durften. Was den Verantwortlichen Vieles erleichterte.

Das Team Ehingen Urspring gehört mit etwa einer halben Million Euro Etat zu den Klubs, die aus ihren limitierten Möglichkeiten das Beste machen müssen. Darum wird es auch diese Saison wieder spannend, wie sich eine neu formierte Mannschaft präsentiert gegenüber gestandenen Teams wie Hagen, Quakenbrück, Trier oder Tübingen. „Einen wuchtigen Center können wir uns nicht leisten“, erklärt Teammanager Nico Drmota. Aus der Not machen die Ehinger eine Tugend. Sie passen ihre Spielweise an, besetzen die großen Positionen mit athletischen Spielertypen, die unterm Korb für viel Bewegung sorgen sollen. „Wir spielen schneller als letztes Jahr“, sagt Coach Domenik Reinboth.

Lauter flinke Akteure

Die bewegliche Achse unterm Korb bildet sich aus alten und neuen Akteuren. Dem Zweitliga-Team treu geblieben ist Kevin Yebo, der vergangene Saison eine überzeugende Figur auf dem ProA-Parkett abgegeben hat. Der 22-Jährige ist immer für spektakuläre Aktionen gut und wirkt nimmermüde. Ähnlich athletisch ist Neuzugang Dominique Uhl. Auf dem US-Markt hat sich das Team Ehingen Urspring die Rechte an einem reboundstarken Zwei-Meter-Mann gesichert: Tanner Leissner hat bereits gezeigt, wie variabel er in der Zone ist. Einzig auf den 17 Jahre alten Kevin Strangmeyer könnte die Rolle zugeschnitten sein, es mit den dicken Brocken unterm Korb aufzunehmen. Er und der 18-jährige Franklyn Aunitz sind die hoffnungsvollen Jungen im Team, die sich auf NBBL-Nivau prächtig bewährt haben – und nun im Profi-Kader fest Fuß fassen sollen.

Ein Glücksfall ist auch die Rückkehr des US-Amerikaners Seger Bonifant, der zu den offensiven Leistungsträgern in der Vorsaison gehörte (siehe untenstehendes Interview). Als Punktegarant könnte zudem Dan Monteroso fungieren. Der US-Linkshänder mit Football-Hintergrund stellte seine Treffsicherheit bereits in den Tests unter Beweis. „Das Schöne ist, dass alle sehr uneigennützig spielen. Als Kollektiv funktioniert die Mannschaft sehr gut“, stellt Drmota fest. Auch sei man defensiv stabiler als im Vorjahr, habe in der Verteidigung deutlich zugelegt. So will das Team in der Rolle des Außenseiters wieder die Großen ärgern. Unterm Strich braucht es zehn Siege. Damit wäre das Ziel Klassenerhalt erreicht, in einer Liga, die in der Spitze ausgeglichener denn je erscheint. Eine spannende Saison 2018/19 ist garantiert.