Tischtennis Deutlicher Erfolg gegen den Verfolger

Laichingen / ph

44. Burkhardt Cup in Laichingen: Mit 96 Zweier-Mannschaften bei der 44. Auflage des Tischtennis-Burkhardt-Cup zeigten sich die Verantwortlichen des Ausrichters TSV Laichingen zufrieden. Aus der Region nahm jedoch nur eine Mannschaft teil, die kam vom SC Bach. Das Duo, bestehend aus Can Quan und Andreas Ritter, startete bei den Herren C, konnte jedoch keine Podestplatzierung erreichen. In dieser Konkurrenz siegten Sven Barth/Marc Engelhardt vom TV Wiblingen.

Bei den Herren B ging der Siegerpokal nach Weißenhorn und bei den Herren D landete ein Duo aus Bad Waldsee/Bad Wurzach ganz vorne. Im Mixed siegte die Paarung aus Betzingen.

Herren Kreisliga B Gr. 2

SSG Ulm 99 II - SV Unterstadion 2:9 In einer verlegten Partie siegte Unterstadion gegen den Tabellendritten SSG Ulm 99 II klar mit 9:2. Der SV Unterstadion bleibt somit Zweiter in der Kreisliga B und auf Aufstiegskurs. Nach ausgeglichenem Beginn (2:2) und zwei Doppelsiegen von Joachim Lorenz/Michael Schweikert sowie von Karl-Heinz Kohler/Horst Ried überließen die Gäste der SSG II keinen Punkt mehr. Denn in den Einzeln machten Joachim Lorenz (2), Steffen Schneider, Horst Ried, Karl-Heinz Kohler, Eugen Ried und Michael Schweikert den deutlichen Sieg gegen den direkten Verfolger klar.