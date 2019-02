Jugend-Basketball Derby-Pleite und Chance zur Revanche

Urspring / Helen Weible

Vor 150 Zuschauern in der Junge-Halle haben die NBBL-Basketballer vom Team Urspring am Donnerstagabend eine 69:85-Niederlage gegen Ratiopharm Ulm hinnehmen müssen. Dank eines guten zweiten Viertels führten die Gastgeber mit 39:31 zur Halbzeit, ließen aber in den weiteren 20 Minuten empfindlich abreißen und gaben die Derby-Partie noch deutlich aus der Hand. Dejan Puhali war mit 17 Punkten bester Werfer, gefolgt von Lucas Loth (16) und Kevin Strangmeyer (15). Latrell Großkopf hatte mit 21 Zählern großen Anteil am Ulmer Erfolg. Die Bundesliga-U19 der Klosterschüler hat am Wochenende spielfrei.

Der jüngere Jahrgang erwartet im Heimspiel am Sonntag um 12.30 Uhr den TS Jahn München. „Wir wollen bissig und erwachsen agieren und sie diesmal unter 80 Punkten halten“, fordert JBBL-Coach Oliver Heptner von seinem Team. Die ärgerliche Hinspiel-Niederlage gilt es wiedergutzumachen. Denn beim 86:92 Ende Januar hatte man defensiv nicht den besten Tag erwischt und vor allem den Münchner Max Pürschel viel zu viele Freiheiten gelassen. Der markierte am Ende des Tages 35 Punkte.

Beim Rückspiel hat Heptner alle Leistungsträger am Start. Auch Center Daniel Helterhoff, der beim 79:73-Sieg vor einer Woche in Crailsheim mit 25 Punkten bester Mann war.

Unter der Woche hatte eine Auswahl an Internats-Basketballern den Einzug ins Landesfinale von Jugend trainiert für Olympia klar gemacht. Beim Regierungspräsidiumsfinale gelangen den Urspringschülern (mit den NBBL-Akteuren Matthias Groh, Tim Martinez und Theo Wiegland) Siege gegen das Ulmer Anna-Essinger Gymnasium, einer Tübinger Schule und der Schule Salem. Mitte März wird dann die beste Schule Baden-Württembergs ermittelt. Ziel der ambitionierten Urspringer ist natürlich das Bundesfinale in Berlin.