Tischtennis Der TTC Ehingen beendet die Durststrecke

Ehingen / Patrick Huss

Herren Bezirksliga

SG Öpfingen – SC Lehr 4:9. Das Spitzenspiel gegen Meisteranwärter SC Lehr verlor Öpfingen mit 4:9. Durch zwei Doppelsiege von Köhler/Hirschle und Kohler/Rechtsteiner gingen die Hausherren zunächst mit 2:1 in Führung. Doch im Einzel konnten dann nur noch Linus Kohler und Thomas Köhler Zählbares verbuchen. Drei Niederlagen im Entscheidungssatz verhinderten zudem ein knapperes Ergebnis. Nach der zweiten Saisonniederlage ist die SGÖ auf Platz vier abgerutscht.

TTC Ehingen – TSV Obenhausen 9:6. Endlich hat es geklappt! Im sechsten Anlauf feierten die Ehinger Herren den ersten Saisonsieg. Es entwickelte sich von Beginn an eine ausgeglichene Partie mit dem besseren Start für den TTC, der erstmals in dieser Spielrunde zwei Doppel gewann. Heinzelmann/Huss und Fischer/Rommel überzeugten jeweils als Duo. Im Einzel blieb es weiterhin spannend und die Gäste erspielten sich durch ein sehr starkes vorderes Paarkreuz das 5:6. Doch dank eines famosen Schlussspurts mit fünf Einzelsiegen in Folge war der erste Sieg eingetütet. Martin Heinzelmann (2), Patrick Huss, Jürgen Abele (2), Jens Fischer und „Edeljoker“ Hans-Peter Rommel überzeugten im Einzel. Die Ehinger verbesserten sich zwar nicht in der Tabelle, stellten jedoch mit 2:10 Punkten den Anschluss ans hintere Mittelfeld her.

Herren Bezirksklasse Gr. 2

SG Nellingen – SC Berg 9:3, SC Berg – SC Bach 9:6. Eine Niederlage und ein Sieg ist das Ergebnis des Doppelspieltages für die Berger Herren. Bei Titelanwärter Nellingen musste der SC sich mit 3:9 relativ klar geschlagen geben. Mit 1:5 erwischte man einen Fehlstart, den man nicht mehr aufholte. Maier/Maute, Jasmin Stocker und Michael Maute hatten gepunktet. Besser lief es am Samstag im Heimspiel gegen Bach. Maier/Maute, Geyer/Stocker, sowie Thomas Maier brachten die Gastgeber mit 3:1 in Führung. Bach konterte durch Häufele, Quan, Ritter und Schütt zum 3:5, doch im zweiten Einzeldurchgang ließ der SC nichts mehr anbrennen. Thomas Maier, Julian Geyer, Jasmin Stocker, Thomas Schmidt und Michael Maute machten den dritten Saisonsieg klar. Berg ist Sechster mit 6:4 Punkten.

VfL Munderkingen – TSV Blaubeuren 5:9. Der Höhenflug von Munderkingen ist gestoppt. Gegen den TSV musste der VfL die zweite Niederlage hinnehmen. Zu Beginn war Verlass auf die Munderkinger Doppel Pallasdies/Dani und Gründig/Koch. Und nach dem Einzelsieg von Daniel Pallasdies führte der VfL mit 3:1. In der Folge übernahmen aber zunehmend die Gäste das Zepter – der TSV glich erst zum 3:3 aus, und nach 4:4 von Robert Krutz entschied der VfL nur noch ein Einzel durch Rebeka Dani für sich. Munderkingen ist jetzt Fünfter mit 6:4 Punkten.

Herren Kreisliga A Gr. 2

RSV Ermingen – SG Griesingen 9:2. Gegen ein stark besetztes Ermingen verlor die SGG klar. Nur Markus Braun und Dietmar Uhlmann gewannen im Einzel. Mit 4:4 Punkten ist die SGG Vierter.

TSV Rißtissen – SC Bach II 9:3. Gegen Bach II gelang Aufsteiger Rißtissen der erste Saisonsieg. Körner/Schreiner und Rieber/Wiest entschieden zwei Doppel für sich. Im Einzel legten Johannes Körner (2), Alex Schreiner, Marc Nilius (2), Alex Rieber und Sebastian Wiest nach.

TSG Rottenacker – SG Öpfingen II 3:9. Die Gäste sind nach dem dritten Sieg im dritten Spiel noch unbesiegt. Köhler/Gräter, Rechtsteiner/Kleck, Michael Kleck (2), Carsten Rechtsteiner (2), Markus Köhler (2), Andreas Karpa punkteten für die SGÖ II.

Herren Kreisliga B Gr. 2

SC Berg III – SpVgg Obermarchtal 9:2. Berg III machte mit Saisonsieg Nummer zwei Boden gut. Ein perfekter erster Einzeldurchgang mit Erfolge von Josef Niederer, Timo Reutter, Günter Born, Berthold Neidig, Helmuth Junger und Thomas Steinle war die Grundlage für den Erfolg.

Damen Landesklasse Gr. 7

TSV Untergröningen III – SC Berg II 5:8. Beim ersten Sieg der Damen II überzeugten Pflug/Moll, Lydia Moll (2), Sarah Pflug (3) und Leonie Ströbele (2).

Damen Bezirksliga

RSV Ermingen II – SC Berg III 7:7. Haas/Gog, Barbara Gog (2), Corinna Haas (2), Emelie Endlichhofer und Celina Mohr punkteten beim Remis der Damen III.

TSV Schelklingen – TSV Langenau 1:8. Gegen das favorisierte Langenau gelang Schelklingen nur der Ehrenpunkt durch das Doppel 2 Duelli/Hack.