Rückblick Vor 25 Jahren: Sieg der TSG-Ehingen-Handballer gegen Unterelchingen

Ehingen / Von Werner Gallbronner

Beginn einer Aufholjagd: Die Bezirksliga-Handballer der TSG Ehingen gewannen vor 25 Jahren gegen den Tabellenführer Unterelchingen.

Der Name ist bis heute im Ehinger Handballsport ein Begriff: Mit Winfried Biberacher auf Rechtsaußen ist die TSG Ehingen im Jahr 1994 erfolgreich in die Rückrunde gestartet und hat gleich mal den bis dahin ungeschlagenen Bezirksliga-Tabellenführer Unterelchingen mit 26:19 (13:9) düpiert. Mit diesem Sieg war die Meisterschaft wieder offen. Auch vor 25 Jahren hatten die Handballer mit sechs Wochen eine ausgedehnte Winterpause, heute steht Winfried Biberacher als Trainer der TSG-Handballer ebenfalls nach langer Winterpause – wegen der Heim-WM – wenige Tage vor dem Rückrundenauftakt. Diesmal ist aber mit dem HcB Lauterach (auswärts) das Schlusslicht der Liga erster Gradmesser.

Der Sieg im hochklassigen Spitzenspiel, wie diese Zeitung 1994 schrieb, sei verdient und in dieser Höhe angemessen gewesen. Für die vielen begeistert mitgehenden Zuschauer war „die erste Halbzeit schon sehenswert“ und die Begegnung „wurde in der zweiten Halbzeit spielerisch noch besser“, da der Tabellenführer mit aller Macht versuchte wieder ins Spiel zu kommen. Nach den ersten beiden Toren von Klaus Mikulasch warfen die Ehinger schnell einen Fünf-Tore-Vorsprung heraus. In der Abwehr ließen Remus Nastea und Momcilo Guijcic die Gegner nicht zur Entfaltung kommen. Roland Laatsch im Tor sorgte mit seinen Paraden für die notwendige Sicherheit und leitete damit einige sehenswerte Ehinger Angriffe ein, die unter anderem Biberacher erfolgreich vollendete. So blieb die TSG in eigener Halle weiter ungeschlagen. Mit in der siegreichen Mannschaft unter Trainer Wilfried Kneer waren neben den oben Genannten Stefan Butz, Alfred Dittrich, Jürgen Grempels und Virgil Tomutia, nicht gespielt hatten Andreas Wax, Miro Ignjatovic und Günther Allgaier.

Im Winter werden die Meister gemacht, diese Weisheit bewahrheitete sich in diesem Fall: Der Erfolg zum Rückrundenbeginn war Startschuss für eine Aufholjagd, die ohne weitere Verlustpunkte am 17. von 18 Spieltagen zur vorzeitigen Meisterschaft und zum Aufstieg in die Landesliga führte – und das mit einem überzeugenden 20:11 gegen den Angstgegner Regglisweiler.