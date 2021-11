Einen Hallen-Mannschaftssport in diesen Zeiten auszuüben stellt Spieler, Trainer und auch Zuschauer vor immer neue Herausforderungen. Bei den Bezirksliga-Handballern der TSG Ehingen steht am Samstag um 20.30 Uhr das Spiel beim HC Lustenau an – was eine Reise ins Hochrisikogebiet bedeuten würde, ...