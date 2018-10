Handball-Bezirksliga Coach Biberacher ist sauer

Langenau / Roland Flad

„Ich bin stinksauer und verärgert, denn wir haben das Spiel und den Gegner im Sack gehabt”, polterte Winfried Biberacher nach der 24:28-Niederlage seiner Mannschaft bei der HSG Langenau/Elchingen II. Und dabei hatte seine Formation nicht nur zur Halbzeit geführt (14:12), sondern lag auch in der 45. Minute noch mit zwei Toren in Führung (20:18). Danach plätscherte die Partie in der Pfleghofhalle so vor sich hin, ohne dass sich eines der Teams einen großen Vorsprung erarbeiten konnte. Simon Klug hatte noch zum 23:23 für die Gäste ausgeglichen, aber als der sechsfache TSG-Torschütze eine Zwei-Minuten-Zeitstrafe kassierte, schien beim Rest der Mannschaft der Faden gerissen zu sein.

„Wir waren von allen guten Geistern verlassen”, sagte Biberacher. Denn die Gastgeber lagen innerhalb von fünf Minuten mit 27:23 in Führung (58.) und gaben diesen Vier-Tore-Vorsprung nicht mehr. „Wir agierten viel zu hektisch, undiszipliniert und unvorbereitet in der Schlussphase”, sagte Biberacher. Insgesamt registrierte er ein Dutzend technische Fehler und etwa ebenso viele „Fahrkarten” der Seinen. Da habe die Einstellung überhaupt nicht gepasst. Statt ihren Vorsprung auf fünf, sechs Tore auszubauen, habe Ehingen den Sieg leichtfertig hergegeben.

Bei Langenau II erwies sich Fabian Dubb nicht nur als Dreh- und Angelpunkt; er traf auch sechs Mal. Zehnfacher Torschütze der HSG war jedoch Donat Ruess, der aus dem Rückraum für Gefahr sorgte und bei sechs Siebenmetern eine 100-prozentige Quote erreichte. Simon Klug mit sechs Treffern und Manuel Latinovic mit fünf Toren sowie Steffen Mantz mit vier waren die besten Ehinger Werfer. Hervorzuheben sind die beiden TSG-Torhüter Johannes Reichle und Tristan Klein, denen Trainer Biberacher eine „gute Leistung” bescheinigte. „Statt Tabellenzweiter sind wir mitten drin im Schlamassel”, schimpfte Biberacher, „da muss im nächsten Heimspiel ein Sieg her.” Am Samstag kommt Tabellennachbar Leutkirch.

TSG Ehingen: Reichle, Klein, Klug (6 Tore), Latinovic (5), Mantz (4), T. Biberacher (3), Kneer (2), Bachner (2), Dietz (1), Drenovak (1), Korth, F. Kaus, Mall.