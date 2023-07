Während der US-Amerikaner Brian Harmann The Open im Royal Liverpool Golfclub von Anfang an dominierte, drückte Steffen Ilsanker der Clubmeisterschaft des GC Donau-Riss seinen Stempel auf. Der Erbacher verwies Titelverteidiger David Rimmele und Andrew McIlroy in dem Zählspiel auf die Plätze und f...