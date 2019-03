Basketball Chemnitz am Ende cleverer

Von Maurice Glienke

Die weite Reise nach Chemnitz war das Team Ehingen Urspring mit dem Selbstvertrauen des Sieges vom Freitag gegen Baunach angetreten. Dort wollten die Steeples dann den Tabellenführer ärgern, wie es schon die Nürnberger zuvor getan hatten. Doch am Ende waren die Sachsen eine Nummer zu groß und für die Ehinger, ihnen ging die Puste aus. Mit einer 73:84-Niederlage traten die Steeples die Heimreise an.

Dabei war der Start ins Spiel mit dem 3:0 durch Kevin Yebo gelungen. Bejubelt wurde das vom Fanclub Green Inferno, der gegen die stimmungsgewaltigen Chemnitzer versuchte dagegen zu halten. Doch ebenfalls in grün gekleidet saß hinter dem Korb die Bundeskanzlerin Angela Merkel, die erstmals überhaupt ein Basketballspiel besuchte. Sie wurde begleitet von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, der auch den Kontakt zum Chemnitzer ProA Team herstellte.

Ob die Bundeskanzlerin trotz ihrer farblich ein wenig den Steeples angepassten Kleidung auch denen die Daumen drückte, war nicht zu sehen. „Es war eine Ehre, hier in Chemnitz in der Anwesenheit von Frau Merkel zu spielen“, sagte Steeple Tim Hasbargen nach der Partie. Die Begegnung verfolgte die Kanzlerin angeregt und sah wie nach der 7:3-Führung der Gastgeber dann Seger Bonifant durch einen weiteren Distanztreffer in Richtung des Korbes neben Merkel zum 7:6 verkürzte.

„Mein Fokus lag zu sehr auf dem Spiel. Aber es war ein ungewohntes Gefühl schon vorher zu wissen, dass solch eine Persönlichkeit in der Halle sein wird“, meinte der Ehinger Trainer Domenik Reinboth. Die Chemnitzer nutzten schon in der frühen Phase jeden noch so kleinen Fehler in der Gäste-Defensive. Doch abschütteln ließ sich die Mannschaft von Trainer Domenik Reinboth nicht. Dominique Uhl traf zwei Mal in Folge und so betrug der Rückstand nur drei Zähler (18:15). In den weiteren drei Minuten blieben die Steeples erfolglos beim Korbabschluss und die Chemnitzer bauten die Führung direkt weiter aus.

Auch im zweiten Viertel bereitete die Niners Defensive einige Probleme. Freie Wege zum Korb gab es nur selten und gepunktet wurde nur in Einzelaktionen. Beim 32:22 wurde der Rückstand erstmals zweistellig, weil vorne nicht nur das Glück fehlte, sondern auch die Treffsicherheit. Zwar war Tanner Leissner danach mit acht Punkten für eine kleine Serie verantwortlich, doch der Rückstand wurde nicht geringer und mit dem 44:34 ging es in die Halbzeitpause.

Den Start in die zweite Halbzeit verschliefen die Schwaben. Statt einer Aufholjagd folgte ein 9:0-Lauf der Chemnitzer, die all ihre Routine ausspielten. Leissner und Bonifant aus der Distanz zeigten ein Lebenszeichen, das aber nur von kurzer Dauer war. Beim 59:40 waren die Sachsen sogar bis auf 19 Zähler Vorsprung weggezogen.

„Diese Nachlässigkeiten konnten wir leider nie abstellen und die leichten Punkte in der Zone taten uns weh“,, meinte der Ehinger Coach. Dennoch arbeiteten sich die Ehinger durch eine stabilere Defensive näher heran und waren beim 63:54 sogar wieder im einstelligen Bereich des Rückstandes.

Immer wieder Fehler der Gäste

Doch mehr wurde es kaum, weil sich defensiv immer wieder Fehler einschlichen, oder die Chemnitzer mit ihrer ganzen Erfahrung die besseren Entscheidungen trafen. Doch sechs Minuten vor dem Ende verkürzte Tanner Leissner zum 78:69 und plötzlich begann das Zittern bei den Chemnitzern, die bei der Niederlage am Freitag schon einen Vorsprung verspielt hatten. Im nächsten Angriff traf Tim Hasbargen zum 78:71 und damit waren die Steeples wieder im Spiel. Kurz darauf vergab aber Kevin Yebo seine beiden Freiwürfe und rund eine Minute vor dem Ende machte der Tabellenführer dann alles klar.

„Es war kein gutes Spiel von uns, wir haben Chemnitz zu leichte Punkte gestattet“, erklärte Reinboth. Trotz der Niederlage bleibt das Team Ehingen Urspring auf Platz fünf der ProA-Tabelle.