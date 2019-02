Jugend-Basketball Chance für Strongmeyer

Trier / hel

Die Halle der Gladiators Trier ist am 23. März Schauplatz des All Star Days 2019. Es ist das Kräftemessen der besten BBL-Spieler, aber auch der Nachwuchs-Bundesliga-Akteure. Kevin Strangmeyer vom Team Urspring ist für das Team Süd nominiert. Gemeinsam mit elf Mitspielern (darunter auch Timo Lanmüller/Ratiopharm Ulm und Ariel Hukporti/Riesen Ludwigsburg) will er das Team Nord bezwingen. Das dieses Jahr von John Dieckelman gecoachte Team Süd hat schon acht Mal triumphiert, die dritte Niederlage kassierten die Süd-All-Stars im vergangenen Jahr.