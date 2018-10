Handball Biberacher: „Sieg ist jetzt ein Muss“

Ehingen / Roland Flad

„Da muss dann halt im nächsten Spiel ein Heimsieg her”, hat Winfried Biberacher schon vor einer Woche gefordert, nachdem seine Mannschaft bei der HSG Langenau/Elchingen II einen schon sicher geglaubten Erfolg in den letzten Minuten noch hergeschenkt hatte.

Die Punkte Nummer fünf und sechs sollen also am heutigen Samstag (um 20 Uhr in der Längenfeldhalle) gegen Aufsteiger Leutkirch eingefahren werden. „Das ist mal wieder leichter gesagt als getan, denn die Gäste haben sich in den vergangenen Begegnungen etwas aufgerappelt und zuletzt mit einem 36:23-Erfolg gegen Bregenz II aufhorchen lassen. „Das ist eine echte Hausnummer”, warnt Winfried Biberacher. Mit Georg Sperle, der über den linken Rückraum kommt, und Rechtsaußen Michael Ganter, verfügt der Namensvetter aus dem Allgäu über zwei herausragende Akteure, die es auszuschalten gilt. „Wir dürfen Leutkirch nicht ins Fahrwasser kommen lassen”, betont Biberacher.

Der Ehinger Kader ist soweit stabil; mit Linksaußen Tino John hat Biberacher eine weitere Angriffsoption. Die Ehinger Baustellen sind jedoch in erster Linie am Kreis, aber auch die Einstellung und Disziplin, wie Biberacher betont. „Ich warne ausdrücklich vor diesem Gegner”, unterstrich er noch einmal.