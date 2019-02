Handball Biberacher wünscht sich Fortsetzung

Ehingen / Roland Flad

Wenn sich die TSG Ehingen weiter ernsthaft in die Tabellenspitze der Bezirksliga reinspielen und sich für ein mögliches Relegationsspiel empfehlen will, muss sie am Samstag beim Namensvetter in Leutkirch zwei Punkte holen – Harzverbot hin, Harzverbot her. Leichter gesagt als getan, denn schon in der Vorrunde klemmte es daheim beim 32:32-Unentschieden gegen Leutkirch. Da gilt es also noch was nachzuholen.

Nach dem Heimsieg am vergangenen Samstag gegen die „Zweite” des Württembergligisten Langenau/Elchingen will Ehingen da weitermachen. „Wir wollen diese Woche voll durchziehen”, hat Trainer Winfried Biberacher gesagt. Seine Wunschvorstellung sind vier Punkte, ehe es nach der Partie in Leutkirch erstmal in die Fasnetspause geht – fehlen also noch die zwei Zähler aus dem Allgäu.

Die Chancen, dass der Tabellensechste beim Tabellenzehnten reüssiert, stehen ziemlich gut, wenngleich die Auswärtspartie kein Selbstläufer wird. Ehingen muss selbst etwas tun und sich den Erfolg richtig erarbeiten. So wie zuletzt gegen Langenau/Elchingen II, als das Biberacher-Team trotz zwischenzeitlicher „Auszeiten” das Tempo immer wieder forcieren konnte, als es eng zu werden schien und der Vorsprung nur so dahinschmolz.

TSG-Trainer Biberacher setzt wie vor einer Woche auf einen kompakten Kader, der mit 14 Akteuren außergewöhnlich üppig besetzt gewesen ist. Ob Tino John, der sich gegen Langenau II eine Knieverletzung zugezogen hat, dabei sein kann, ist fraglich.

Der Gastgeber unterlag zuletzt bei Bregenz II mit 32:40 und steht mit nunmehr 11:19 Punkten auf dem drittletzten Platz der Bezirksliga. Anpfiff ist am Samstagabend um 20 Uhr in der Seelhaushalle in Leutkirch. Das nächste Heimspiel der TSG Ehingen ist erst am 9. März gegen den SC Lehr.

Info Die Frauen, derzeit Zweite der Bezirksklasse-Tabelle, spielen am Samstag (18 Uhr) beim TV Weingarten II. Die TSG-Reserve, die zuletzt einen 26:25-Heimsieg feierte, ist spielfrei.