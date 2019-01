Tischtennis Bezirksligisten haben die Nase voll

Ehingen / Patrick Huss

Herren Bezirksliga

SG Öpfingen – TSV Obenhausen (Sa. 19 Uhr). Im Duell Dritter gegen Achter möchten die Öpfinger Herren den ersten Rückrundensieg einfahren. Nachdem es zum Auftakt gegen Langenau nicht klappte, stehen die Chancen auf Punkte jetzt deutlich besser. Die Gäste besiegten zuletzt Ehingen. Auswärts sind Gäste aus dem kleinen Illertisser Teilort aber schwächer einzuschätzen.

TSV Herrlingen III – TTC Ehingen (Sa. 19 Uhr). Ein Kellerduell jagt das nächste bei den Ehinger Herren. Der TTC (9.) ist zu Gast beim punktgleichen Schlusslicht Herrlingen III (10.). Nach der schwachen Leistung in Obenhausen soll jetzt mit einer Leistungssteigerung zumindest ein Unentschieden angepeilt werden. Das gelang auch in der Hinrunde. Beim 8:8 im Dezember waren die Ehinger ebenbürtig und vor dem Schlussdoppel sogar auf Siegkurs gewesen.

Herren Bezirksklasse Gr. 2

SC Berg – TSV Laichingen (Mi. 20 Uhr); SC Bach – SC Berg (Sa. 19 Uhr). Aufgrund einer Spielverlegung haben die Berger Herren zum Rückrundenauftakt eine Englische Woche. Am Mittwoch sollte gegen das Schlusslicht von der Alb ein Sieg gelingen. Auch im Derby gegen Bach, die Neunter und damit Vorletzter sind, peilt das Sextett um Thomas Maier zwei Punkte an. Beide Hinrundenpartien waren umkämpft. Gegen Laichingen unterlag der SC 6:9, Bach besiegte Berg 9:6.

TSV Beimerstetten – VfL Munderkingen (Sa. 19 Uhr). Im Duell der Tabellennachbarn ist der Fünfte Munderkingen zu Gast beim Sechsten. Der VfL um Daniel Pallasdies möchte den 9:4-Sieg aus der Vorrunde auswärts wiederholen. Da sich die Munderkinger derzeit in guter Form präsentieren, sollte das kein unmögliches Unterfangen werden.

Herren Kreisliga A Gr. 2

RSV Ermingen – SC Bach II

(Sa. 15 Uhr). Bach II kann bei Primus Ermingen nur auf Schadensbegrenzung hoffen. Zu groß sind die Leistungsunterschiede.

SG Öpfingen II – TSV Erbach II (Sa. 15 Uhr). Öpfingen II startet mit einem Heimspiel gegen Erbach II in die Rückrunde. Gegen den Tabellenvorletzten siegte die SGÖ II in der Hinrunde kampflos. Nun sollen an der Platte zwei Punkte herausspringen. Herbert Friedrich ist neu im Team. Ansonsten vertraut die SGÖ II auf die bewährte Aufstellung mit Carsten Rechtsteiner, Michael Kleck, Markus Köhler, Andreas Karpa und Ingo Bierer.

TSG Rottenacker – TSV Herrlingen IV (Sa. 18.30 Uhr). Rottenacker möchte dem Tabellenzweiten Herrlingen bestmöglich Paroli bieten. Die Gäste sind allerdings noch im Titelrennen und dürften die Punkte daher nur ungern abgeben.

Herren Kreisliga B Gr. 2

Der TTC Ehingen II ist beim SV Unterstadion gefordert. Es wird eine ähnlich knappe Partie wie in der Hinrunde erwartet. Beim 8:8 schenkten sich beide Nichts. Berg III geht als Außenseiter in die Partie gegen den Tabellendritten SSG Ulm 99 II. Die Gäste kamen zuletzt mit 0:9 in Ehingen unter die Räder.

Herren Kreisliga C/Kreisklasse Gr. 2. Rottenacker II (gegen Dornstadt IV) und Schelklingen (gegen Ehingen III) möchten zum Rückrundenauftakt eine gute Figur abgeben.

Damen Bezirksliga

Nun schlagen auch die Damen wieder auf. Das Schelklinger Quartett wird beim Tabellendritten SV Lonsee jedoch schon eine Topleistung zeigen müssen, um zu punkten. Die Aufstellung ist komplett unverändert. Für Schelklingen stehen weiterhin Heidi Schuster, Elke Duelli, Paula Hack, Gabriele Herrmann und Helgard Zieher am Tisch.