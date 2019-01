Tischtennis Bezirksligisten gehen leer aus

Öpfingen / Patrick Huss

Der VfL Munderkingen präsentierte sich gegen Bezirksklasse-Konkurrent Lonsee stark.

Herren Bezirksliga

TSV Obenhausen – TTC Ehingen 9:2. Das Duell gegen Schlusslicht Obenhausen lief gar nicht nach Plan für die Ehinger Herren. In Obenhausen verlor der TTC zu hoch mit 2:9. Zum einen lag das am starken Gegner, der unbedingt noch den Relegationsplatz erreichen möchte. Zum anderen lag es an den desolaten Bedingungen mit sehr niedriger Deckenhöhe und Plastikball sowie dem verletzungsbedingten Ausfall von Heiko Netzer. Nach 1:2 in den Doppeln, wobei Huss/Heinzelmann einen 0:2-Satzrückstand noch zum Sieg drehten, konnte im Einzel nur noch Jens Fischer punkten. Zu wenig, um den direkten Kontrahenten ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Damit büßen die Ehinger wieder einen Platz ein und sind jetzt Neunter. Unten in der Tabelle bleibt es jedoch spannend: Drei Teams sind weiterhin nur durch einen Punkt getrennt.

TSV Langenau – SG Öpfingen 9:6. Der Rückrundenauftakt von Öpfingen war nicht von Erfolg gekrönt. Zwar starteten die Gäste mit 4:1 durch Köhler/Hirschle, Kohler/Rieger, Florian Schik und Thomas Köhler sehr gut in die Partie, doch dann übernahm Langenau die Initiative. Erst glichen die Gastgeber zum 4:4 aus, und dann war nur noch Bernhard Rieger (2) im Einzel erfolgreich. Die SGÖ haderte auch mit dem Entscheidungssatz – bei vier fünften Sätzen hieß der Sieger vier Mal Langenau. Öpfingen büßte keinen Platz ein und ist mit 14:6 Punkten weiterhin Dritter.

Herren Bezirksklasse Gr. 2

TSV Laichingen – SC Bach 5:9. Bach feierte in Laichingen den zweiten Saisonsieg und ist damit zurück im Kampf um den Relegationsplatz. Auf der Alb holten zunächst die Bacher Doppel Häufele/Rueß und Ritter/Quan die 2:1-Führung. Im Einzel erspielten sich dann Bernhardt Häufele (2), Can Quan (2), Andreas Ritter (2), sowie Harald Enderle die restlichen Punkte.

VfL Munderkingen – SV Lonsee 9:6. Munderkingen zeigte zum Rückrundenauftakt eine starke Leistung und wies den Tabellendritten aus Lonsee in die Schranken. Pallasdies/Dani und Krutz/Lehnhart legten im Doppel vor. Rebeka Dani und Roland Gründig erhöhten für den VfL zum 4:2. Robert Krutz und Frank Lehnhart holten im hinteren Paarkreuz spielentscheidend alle vier Punkte. Besonders beim Stand von 7:6 war dies wichtig. Damit untermauert Munderkingen Platz fünf mit 11:9 Punkten.

Herren Kreisliga A Gr. 2

SG Griesingen – TSV Rißtissen 9:5. Griesingen wurde seiner Favoritenrolle gerecht und gewann gegen Rißtissen. Nach 2:2-Zwischenstand zog die SGG Stück für Stück davon. Beim 8:3 kamen die Gäste durch Thomas Braig und Marc Nilius nochmal auf drei Punkte heran, doch Gerold Günther machte aus Griesinger Sicht den Sack zu. Weitere SGG-Zähler holten Kasper/Werner, Bausenhart/Oed, Roman Werner (2), Julian Kasper, Tim Günther, Gerold Günther (2), Dietmar Uhlmann. Griesingen ist jetzt Dritter mit 14:6 Punkten. Rißtissen bleibt Siebter mit 6:14.

TSG Rottenacker – SC Bach II 9:1. Rottenacker hatte keine Mühe mit Schlusslicht Bach II und feierte einen ungefährdeten Sieg. Zunächst punkteten alle drei Doppel Wölfle/Walter, Moser/Metzger und Kurz/Grözinger. Im Einzel hatten Christian Wölfle (2), Georg Walter, Karl-Heinz Moser, Stephan Grözinger und Harmut Metzger leichtes Spiel. Mit 8:10 Punkten ist der Klassenerhalt für die TSG damit bereits so gut wie sicher und man kann sich jetzt nach oben orientieren.

Herren Kreisliga B Gr. 2

Ehingen II konnte den Vorrundensieg gegen SSG Ulm II wiederholen. Beim 9:0-Kantersieg gewannen alle drei Doppel Mehmet/Scheible, Rommel/Siebert und Fischer/Frömmichen. Der TTC II machte einen Sprung nach vorne auf Platz fünf. Öpfingen III unterlag Wiblingen mit 4:9. Beim 9:6 von Unterstadion gegen Berg III trumpften Schneider/Ried, Ried/Traub und im Einzel Steffen Schneider (2), Michael Schweikert (2), Horst Ried, Robert Traub und Franz Brugger auf. Der SVU bleibt mit 10:6 Punkten und Rang vier im Rennen um die Vizemeisterschaft.