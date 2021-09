Die Öpfinger Fußballer sind so etwas wie die Unentschieden-Spezialisten der Bezirksliga. „Leider“, sagt Trainer Felix Gralla dazu, dessen Team es in den vergangenen Wochen immer wieder versäumt hat, sich mit einem Sieg für gute Leistungen zu belohnen. Am Freitagabend gab es beim 1:1 (0:1) ...