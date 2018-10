Tischtennis Berger Talente stechen in Erbach heraus

Berger Talente stechen in Erbach heraus

Erbach / swp

Bei den Bezirksmeisterschaften der Tischtennis-Jugend im Bezirk Ulm hat der SC Berg dominiert. Ein überragendes Ergebnis erzielte Richard Hammerschmidt in der U14. Im Finale besiegte er Philipp Assfalg vom SC Staig, der zu den besten Spielern des Jahrgangs in Baden-Württemberg zählt. Der Top-10-Gewinner Hammerschmidt setzte sich mit 3:1 durch. Auch im Doppel war er erfolgreich an der Seite von Jonas Zielbauer (TSV Illertissen).

Benjamin Schepers wurde B-Bezirksmeister, Philipp Maunz erreichte als Vorrunden-Gruppensieger die Finalrunde der A-Konkurrenz, die er mit Siegen krönte. Nicht weniger erfolgreich waren die Berger Mädchen. Klara Dalheimer wurde ungefährdet Einzel-Bezirksmeisterin der U11. Gemeinsam mit Antonia Egle siegte sie auch im Doppel. Lea Scheuing darf sich U-13-Bezirksmeisterin nennen, Sarah Koch wurde Zweite. Das U-13-Doppel gewannen die Cousinen Anna und Lea Scheuing zusammen. Lea Scheuing erreichte das Viertelfinale der A-Konkurrenz (U18). Dort unterlag sie in einem Fünf-Satz-Duell der Vizemeisterin Kayra Bekir (Illertissen). Emelie Endlichhofer wurde Dritte der B-Konkurrenz.

Klara Dalheimer, Lea Scheuing und Richard Hammerschmidt haben sich direkt für die württembergischen Jahrgangseinzelmeisterschaften qualifiziert. Viktoria Knelz vom TTC Ehingen hat an der Seite von Lisa Ugowski (SC Heroldstatt) den Titel im U-12-Doppel geholt.