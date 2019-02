Tischtennis Berg triumphiert bei Primus Lehr

Lehr / Patrick Huss

Herren Bezirksliga

SC Lehr – SG Öpfingen 9:5. Öpfingen präsentierte sich beim Tabellenzweiten SC Lehr gut und hielt bis zum Zwischenstand von 5:5 mit. Bis dahin hatten Köhler/Hirschle, Thomas Köhler (2), Daniel Hirschle und Bernhard Rieger gepunktet. Doch dann setzte sich der Favorit ab und ließ keinen Gegenpunkt mehr zu. Die SGÖ ist weiterhin Dritter.

Herren Bezirksklasse Gr. 2

VfL Munderkingen – SG Nellingen 1:9. Relativ chancenlos war Munderkingen trotz Heimvorteil gegen Meisteranwärter Nellingen. Der VfL verlor wie in der Vorrunde mit 1:9. Der 0:3-Start in den Doppeln spielte natürlich den Gästen in die Karten. Den Ehrenpunkt holte im Anschluss Daniel Pallasdies. Munderkingen ist Sechster und hat drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

TSV Beimerstetten – SC Bach 8:8. Bach setzt den Aufwärtstrend fort und ist nach dem Remis in der Rückrunde immer noch ungeschlagen. Auf der Alb war das Doppel eins der Gäste mit Häufele/Rueß ein wichtiger Faktor. Sie punkteten sowohl im Eingangs- als auch im Schlussdoppel. Außerdem zeigten Harald Enderle, Bernhard Häufele (2), Can Quan (2) und Andreas Ritter gute Leistungen im Einzel.

SC Lehr II – SC Berg 7:9. Mit einer deutlichen Leistungssteigerung gewann Berg überraschend gegen Tabellenführer Lehr II, das damit die Tabellenführung an Nellingen abgeben muss. Beide Mannschaften waren zunächst ebenbürtig: Erst stand es 3:3, später dann 7:7. Doch die Gäste hatten mit Julian Geyer und dem Schlussdoppel Maier/Geyer das bessere Ende für sich. Zuvor überzeugten auch Stocker/Endlichhofer, Thomas Maier (2), Thomas Schmidt, Felix Endlichhofer und Jasmin Stocker (2). Das waren zwei wichtige Punkte für den Klassenerhalt.

Herren Kreisliga A Gr. 2

RSV Ermingen – TSG Rottenacker 9:3. Erwartungsgemäß musste Rottenacker dem Ligaprimus Ermingen zum Sieg gratulieren. Moser/Grözinger und Christian Wölfle (2) betrieben zumindest Schadensbegrenzung.

TSV Rißtissen – TSV Herrlingen IV 8:8. Rißtissen zeigte gegen den Tabellenzweiten Herrlingen eine sehr gute Leistung und trotzte dem Favoriten ein Remis ab. Die Gastgeber waren sogar auf der Siegerstraße gewesen und führten nach Zähler von Körner/Schreiner, Braig/Nilius, Johannes Körner (2), Alexander Schreiner, Marc Nilius (2) und Alexander Rieber mit 8:5. Doch die restlichen drei Punkte gingen schließlich an die Gäste. Dennoch ein Erfolg für Rißtissen, das Rang sechs mit 9:15 Punkten festigt.

SC Bach II – TSV Erbach II 4:9. Keine Überraschung gab es im Duell der „Zweiten“. Entscheidend aus Gästesicht waren zwei Doppelsiege von Mößlang/Steininger und Reizner/Kräutle. Außerdem holten im Einzel Max Mößlang, Jürgen Steininger und Tobias Reizner je zwei Einzel.

SC Berg II – SG Öpfingen II 6:9. Bei einem weiteren Duell der Reserven setzte sich Öpfingen II gegen Berg II durch. Entscheidend war, dass die Gäste eine gute Mannschaftsleistung zeigten, denn jeder Akteur holte mindestens einen Punkt. Rechtsteiner/Kleck, Karpa/Bierer, Carsten Rechtsteiner (2), Michael Kleck, Andreas Karpa, Markus Köhler, Ingo Bierer und Stefan Schuster standen erfolgreich am Tisch.

Herren Kreisliga C Gr. 2 und Kreisklasse Gr. 2. Für Rißtissen II war in Seißen Nichts zu holen, Schelklingen siegte kampflos.

Damen Landesklasse Gr. 7

SC Staig II – SC Berg II 2:8. Der Rückrundenauftakt verlief ganz nach Geschmack. Die Berger Damen feierten bei Staig II mit 8:2 einen ungefährdeten Sieg und verbesserten sich mit 8:10 Punkten auf Rang fünf. Ziegler/Silz, Leonie Ströbele (2), Carina Ziegler (2), Kerstin Silz (2), und Carolin Braig punkteten.

Damen Bezirksliga

TSV Langenau – TSV Schelklingen 8:0. Die Schelklinger Damen reisten dezimiert nur mit einem Trio nach Langenau und waren dementsprechend chancenlos. Nach der 0:8-Schlappe sind die TSV-Damen auf den Abstiegs-Relegationsplatz abgerutscht.