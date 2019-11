Die Ehinger Basketballer begrüßen einen Neuzugang in ihren Reihen. Cullen Neal heißt der Importspieler aus dem US-Bundesstaat New Mexico. Der 25-Jährige soll die Lücke schließen, die der am Knie verletzte Dan Monteroso im Team Ehingen Urspring hinterlassen hat. Der Sohn eines in den Vereinigte...