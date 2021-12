Ganz schön was zu verdauen haben die Basketballer von Team Ehingen Urspring. In der Zweiten Bundesliga ProA setzte es bisher nur Niederlagen, elf an der Zahl. Einige Male waren die Spieler von Trainer Felix Czerny gut dabei, doch am Ende reichte es nie. Zuletzt setzte es die 74:110-Abfuhr bei den A...