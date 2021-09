Am Samstag startet das Team Ehingen Urspring bei den Baskets Paderborn in die neue Zweitliga-Saison. Eine Woche später empfängt das ProA-Team von Trainer Felix Czerny dann die Itzhoe Eagles in der JVG-Halle. Nach einer Saison komplett mit Geisterspielen werden gegen den Aufsteiger zum ersten Mal n...