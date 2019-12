Vielleicht lag es am Glücksbringer in der Oberhausener Halle, dass Ehingen Urspring durch einen Buzzerbeater von Kapitän Tim Hasbargen das Spiel gegen Schalke 04 gewann. Jedenfalls stand der Spieler des Matchs am Ende über beide Ohren strahlend neben RayShawn Simmons, dem ehemaligen Spitzenpassge...