Am Sonntag ist es endlich soweit: Die U16-Basketballer des Teams Urspring starten um 13.30 Uhr in der Junge-Halle in die Playoffs. Zu Gast ist dann das Team aus Frankfurt, eine Spielgemeinschaft der Eintracht und der Skyliners. Trainer Oliver Heptner hat sich Videos des Gegners angeschaut und dabei ...