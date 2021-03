Das Basketball-Spiel der Nürnberg Falcons gegen Hagen am 6. November 2020 sorgte für Aufsehen. Obwohl beide Teams vorab negativ auf Covid-19 getestet worden waren, steckten sich in der Partie alle Beteiligten mit dem Virus an. Die Falcons traf es besonders schwer. Die gesamte Mannschaft samt dem T...