Noch wird es etwa zwei Wochen dauern, bis Headcoach Felix Czerny den kompletten Kader des Teams Ehingen Urspring in der Vorbereitung um sich versammeln kann. Es fehlen noch einige Nationalspieler, so spielt unter anderem derzeit Sebastian Aris mit Dänemark die WM-Quali. Doch ein Großteil der Basketballer hat sich seit Ende vergangener Woche in Ehingen und Urspring eingefunden.

Puzzle zusammen fügen

„Es ist eine bunte Mischung und es sind viele...