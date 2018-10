Ehingen Basketball macht keine Sommerpause

Ehingen / hel

Körbewerfen statt Freibad: Das war die erste AOK Summerleague für aktive Jungs und Mädels aus der Region. An zwölf Spieltagen spielte der Nachwuchs in gemischten Mannschaften Basketball. Initiator und Jugendtrainer Merlin Opitz kürte gestern die besten fünf Spieler, die einen Rucksack samt Powerbank erhielten (v.l.): Kevin Chen (13 Jahre), Finn Nußbaumer (12), Jeremy Zilke (11), Lilly Nußbaumer (10) und Priscilla Pianowska (11) freuten sich über „Riesen-Lob“. Am Sonntag bekommen sie in der JVG-Halle in der Halbzeit der ProA-Partie noch Pokale überreicht.