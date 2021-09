Die Letzten werden die Ersten sein – sollte dieses altbekannte Sprichwort in dieser Pro-A-Saison eintreten, wäre das eine sportliche Sensation. Denn als letztes Team, das zum Auftakt spielfrei war, starten die Itzehoe Eagles am Samstag (19 Uhr) beim Team Ehingen Urspring in die neue Spielzeit. De...