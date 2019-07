Der Ex-Ehinger Kevin Yebo wechselt von Ehingen Urspring zu den Hamburg Towers in die Basketball Bundesliga.

Kevin Yebo hat den nächsten großen Schritt in seiner Karriere gemacht. Der Forward und ehemalige Publikumsliebling der Ehinger Steeples kehrt nicht zum Team Ehingen Urspring in die Pro A zurück, sondern spielt in der kommenden Saison 2019/20 für Aufsteiger Hamburg Towers in der easyCredit Basketball-Bundesliga.

Begeistert von dem 23-Jährigen zeigt sich Towers-Coach, Mike Taylor. Der frühere Trainer der Ulmer, sagte über Yebo: „Kevin ist rasend schnell zu einem der Top-Talente aufgestiegen, er war die treibende Kraft hinter dem überraschenden Playoff-Einzug von Ehingen.“ Taylor liebt die Athletik und Länge seiner neuen Akquisition und plant mit Yebo auf beiden Forward-Positionen.

„Eines der größten Talente im deutschen Basketball“

Bei den Steeples schwang sich der 2,02-Meter-Vorzeigeathlet zu einem der besten deutschen Akteure der ProA auf. Als wandelndes Double Double zimmerte Yebo durchschnittlich 15,2 Punkte und überragende 9,5 Rebounds bei einer Trefferquote von 54,2 Prozent aus dem Feld in die Statistikbögen.

„Kevin ist ohne Zweifel eines der größten Talente im deutschen Basketball und der Beleg dafür, dass auch Leute, die in der Jugend nur in der zweiten Reihe waren, nach oben kommen können, weil sie Motivation und Ehrgeiz entwickelt haben. Wir hoffen, dass wir uns mit ihm gemeinsam in der BBL etablieren können“, betonte der Towers-Geschäftsführer und -Sportdirektor Marvin Willoughby Die Nummer 53 auf dem Trikot trägt der Mode-Liebhaber in Anlehnung an die ersten beiden Ziffern der Postleitzahl seiner Heimatstadt Bonn.

Das könnte dich auch interessieren:

SEK-Einsatz in Erbach Streit löst Einsatz aus Ein Streit zwischen zwei Personen hat am Donnerstagvormittag einen SEK_Einsatz ausgelöst.