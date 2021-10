„Wir haben gegen eine richtig gute Mannschaft gespielt“, erkannte Oliver Heptner, Trainer des Teams Urspring in der JBBL, die Überlegenheit des Nachbarn Ratiopharm Ulm im vorletzten Vorrundenspiel an. Mit 58:114 verloren seine Jungs deutlich, was Heptner dann doch kritisierte: In dieser Höhe m...