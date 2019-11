Alles andere als einen Mut machenden Doppel-Spieltag erlebten die Zweitliga-Basketballer des Team Ehingen Urspring. Die Niederlagen in Schwenningen und zu Hause gegen Paderborn taten weh und mit Chemnitz kommt jetzt auch noch der Spitzenreiter nach Ehingen. Das Team in green findet sich in der ProA-...