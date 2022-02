Mit einem 98:87-Auswärtserfolg am Sonntag bei den Art Giants Düsseldorf ist das NBBL-Team aus Urspring sehr gut in die Aufstiegsrunde gestartet und hat die Tabellenführung in der Vierergruppe vor den punktgleichen Düsseldorfern und Ratiopharm Ulm (alle 4) übernommen. Den Sieg und besseren direk...