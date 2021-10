Wenig Zeit zum Verschnaufen bleibt den Basketball-Talenten der Urspringschule. Nachdem die U16 am Wochenende noch etwas unglücklich mit 66:72 bei den Young Tigers Tübingen verloren hat, steht am Mittwoch (18.30 Uhr) in der Junge-Halle gegen Ratiopharm Ulm die ultimative Prüfung in der Vorrunde de...