Handball Ausrufezeichen zum Auftakt

Werner Gallbronner

„Wir haben das Ausrufezeichen gesetzt, das wir uns vorgenommen haben“, freute sich Trainer Winfried Biberacher über den 26:21 (12:10)-Sieg seiner Bezirksliga-Handballer im Derby am Samstag in der heimischen Längenfeldhalle. Allerdings sei das erste Ligaspiel in dieser Saison für die TSG Ehingen keineswegs eine so leichte Aufgabe gewesen, wie es das Ergebnis aussagt. Die Zweite des HV Rot-Weiß Laupheim habe lange dagegen gehalten. Bis zur 56. Minute blieb der Spielstand knapp, ehe die TSG in den letzten gut dreieinhalb Minuten von 22:21 auf 26:21 erhöhte.

„Ich nehme an, dass Laupheim eine der stärkeren Mannschaften der Liga sein wird“, hofft Winfried Biberacher, dass sein Team die Freude über den Sieg mit in die nächsten Spiele nimmt. Anfangs und zu Beginn der zweiten Halbzeit habe sich seine Mannschaft etwas nervös gezeigt, zu häufig leichtfertig den Ball verloren. Dennoch führte die TSG über die meiste Zeit mit ein bis drei Toren, Simon Klug zog die Fäden im Angriff, leitete schöne Spielzüge ein und traf selbst fünfmal. Bester Werfer war Tim Biberacher mit sechs Toren. Im Pokalspiel gestern verlor eine gemischte Mannschaft der TSG I und II beim HC Lustenau II 21:25.