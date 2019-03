Mit einem lachenden und einem weinenden Auge beschlossen die drei Badmintonmannschaften der SG Ehingen-Laupheim den vorletzten Spieltag der Saison. Zwei Siege gab es für die „Erste“ und „Zweite“; die SG III verlor erneut unglücklich.

Die SG I um Jennifer Pohl, Alexandra Wörz, Tim Rieger, Johannes Neudert, Axel Mock, Sebastian Schmid, Severin und Korbinian Wieja gingen entspannt in das Spiel, da eine Platzierung in der vorderen Hälfte des Verbandsliga-Tableaus vor dem letzten Spieltag sicher ist. Entsprechend souverän präsentierte sich das Team in der Ehinger Wenzelsteinhalle gegen den PSV Reutlingen. Zu keinem Zeitpunkt zeigte die Mannschaft Schwächen und triumphierte am Ende mit einem 8:0. Enger verlief die zweite Begegnung gegen die SG Ehningen-Gärtringen. Beide Herrendoppel mussten über drei Sätze gehen, Rieger/Neudert waren erfolgreich, Mock/S.Wieja mussten ihr Spiel hergeben. Ein klarer Sieg im Damendoppel als auch im Dameneinzel brachte den Gastgebern einen Vorsprung. Das 2. und 3. Herreneinzel entschieden aber die Gäste. Somit musste das Mixed die Entscheidung bringen. Wörz/Neudert gelang ein Drei-Satz-Sieg (5:3). Mit vier weiteren Tabellenpunkten sichert sich die SG Ehingen-Laupheim I den dritten Tabellenplatz in der Verbandsliga Südwürttemberg.

Ein bitterer Beigeschmack

Um alles oder nichts im Aufstiegskampf ging es für die SG II um Kristina Köpp, Amy Lin, Matthias Berg, Andreas Englert, Markus Schiedel und Eric Pieper. Punktgleich mit dem Tabellenführer Dornstadt mussten zwei Siege her, bestenfalls ohne Spielverlust. Gegen den ASV Bellenberg II sicherten sich die Gastgeber ein müheloses 8:0. Mit dem Wissen, dass auch die Dornstädter mit einem 8:0 die erste Begegnung abgeschlossen hatten, ging man in die zweite Begegnung gegen den SV Balzheim. Auch hier präsentierte sich das Team souverän, allerdings mussten Schiedel/Pieper im 2. Herrendoppel eine Niederlage einstecken, was dem letztlichen 7:1-Endstand einen bitteren Beigeschmack gab. Da Spitzenreiter Dornstadt in der Bezirksliga Alb-Donau ein weiteres Mal mit 8:0 triumphierte, rückt der angestrebte Aufstieg für die SG II mit vier Spielen Abstand bei Punktgleichheit etwas in die Ferne. Auf einen weiteren Sieg warten muss die SG III um Christine Westner, Manuela Müller, Achim Müller, Daniel Götz, Fabian Scheck und Martin Köpp, die den Heidenheimer SB II empfingen. In einer umkämpften Begegnung gingen nahezu alle Spiele über drei Sätze, die SGler konnten aber keines zu ihren Gunsten entscheiden. Einzig das Damendoppel fuhr einen Ehrenpunkt zum 1:7 ein. In der Kreisliga HDH/Alb-Donau belegt man Platz sechs.