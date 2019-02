Tischtennis Aufstellungsfehler kostet SGÖ Derbysieg

Ehingen / Patrick Huss

Was für ein ereignisreiches Wochenende für die hiesigen Tischtennis-Mannschaften. So ein unnötiger Fehler wird den Öpfingern bestimmt nicht mehr passieren.

Herren Bezirksliga

TTC Ehingen – SG Öpfingen 9:0. Eigentlich hatte Öpfingen das Derby regulär mit 9:2 gewonnen, doch der Staffelleiter entschied einen Tag später auf „Sieg für Ehingen.“ Was war passiert? Die Gäste hatten die Quersumme nicht beachtet und das Doppel zwei und drei falsch herum aufgestellt. Für Ehingen, das damit unerwartet punktete, standen Abele/Fischer und Jürgen Abele im Einzel erfolgreich am Tisch. Die SGÖ-Zähler holten Köhler/Schik, Kamm/Rieger, Thomas Köhler (2), Florian Schik (2), Linus Kohler, Tobias Kamm, Bernhard Rieger. Ebenfalls kurios: Auch die direkten Konkurrenten der Ehinger, Obenhausen und Herrlingen, feierten an diesem Spieltag Außenseitersiege. Damit rücken diese vier Mannschaften im Tabellenkeller noch enger zusammen.

Herren Bezirksklasse Gr. 2

SV Lonsee – SC Bach 9:3. Am Freitagabend verlor Bach beim Tabellenvierten Lonsee. Der Knackpunkt war gleich zu Beginn der Verlust aller drei Eingangsdoppel. Bernhardt Häufele (2) und Andreas Ritter konnten im Einzel noch etwas Gegenwehr leisten, doch die Gastgeber ließen sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen.

SC Berg – SF Dornstadt II 9:7. Nach dem 9:7-Coup gegen den Tabellenführer schafften die Berger Herren erneut das Kunststück, mit dem knappsten aller möglichen Ergebnisse vom Tisch zu gehen. Schlusslicht Dornstadt II leistete viel Gegenwehr und die Gastgeber lagen nach den Doppeln mit 1:2 hinten. Thomas Maier, Michael Maute und Thomas Schmidt konnten das Blatt zunächst zum 4:2 wenden, ehe die Gäste zum 4:4 ausglichen. Julian Geyer und Thomas Maier legten wieder vor. Nach 6:4 punkteten jedoch die Gäste dreifach. Den drohenden Punktverlust wendeten schließlich Gerhard Scheuing, Julian Geyer und das Schlussdoppel Maier/Maute ab. Die Lage hat sich für den SC jetzt entspannt, der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt vier Punkte.

TSV Blaubeuren – VfL Munderkingen 9:7. Munderkingen ist etwas außer Tritt gekommen und musste am Sonntag in Blaubeuren die vierte Niederlage in Serie hinnehmen. Zwischenzeitlich lagen die Gäste mit 2:6 zurück, konnten sich aber mit fünf nervenstarken Auftritten im Entscheidungssatz im Spiel halten. Doch gegen Ende der Partie beim Stand von 7:7 schien dem VfL die Luft ausgegangen zu sein. Pallasdies/Dani, Rebeka Dani (2), Daniel Pallasdies, Robert Krutz (2), Michael Koch punkteten. Der VfL ist Siebter mit drei Punkten Vorsprung auf Bach, das auf dem Relegationsplatz liegt.

Herren Kreisliga A Gr. 2

TSV Herrlingen IV – SG Griesingen 9:0; SG Griesingen – SC Bach II 9:2; SG Griesingen – SG Öpfingen II (Mo.). Licht und Schatten bei der SG Griesingen am Wochenende. In Herrlingen gab es am Freitag eine 0:9-Abreibung. Die SGG schlug sich dabei deutlich unter Wert. Alfred Bausenhart verpasste nur knapp den Ehrenpunkt. Gegen Bach II gab es dagegen einen Pflichtsieg. Kasper/Günther, Werner/Uhlmann, Bausenhart/Oed, Julian Kasper, Roman Werner (2), Tim Günther, Dietmar Uhlmann und Hans Oed trugen sich in die Siegerliste ein.

SG Öpfingen II – TSV Rißtissen 9:4. Die SGÖ II ließ keinen Zweifel am achten Saisonsieg. Mit dem Gewinn aller drei Doppel durch Rechtsteiner/Kleck, Köhler/Friedrich und Karpa/Bierer wurde der Grundstein gelegt. Im Einzel legten Carsten Rechtsteiner (2), Markus Köhler, Andreas Karpa, Herbert Friedrich und Ingo Bierer nach. Mit 16:8 Punkten bleiben die Öpfinger dem Spitzenduo auf den Fersen. Rißtissen ist mit 9:17 Punkten im gesicherten Mittelfeld.

Herren Kreisliga B Gr. 2

VfB Ulm – SC Berg III 9:1. Für Berg III war beim Tabellenführer nur der Ehrenpunkt durch Helmuth Junger drin.

Herren Kreisliga C Gr. 2 und Kreisklasse Gr. 2. Während Rißtissen II dem Gegner zum Sieg gratulieren musste, feierte Rottenacker II mit 9:5 den Derbysieg gegen Unterstadion II. Unter anderem punkteten die zwei Doppel Fues/Metzger und Borchardt/Stoll sowie Alexander Bäuerle zweifach im Einzel. Beim Schelklinger Kantersieg gegen Erbach III trumpften ebenfalls die Doppel Olemotz/Huber und Schreier/Mattis auf.

Damen Verbandsklasse Süd

SC Berg – TSV Betzingen II 7:7, SC Berg – TTC Wangen 8:4, SV Deuchelried – SC Berg 6:8. Die Berger Damen können das Mammutwochenende mit drei Spielen als Erfolg verbuchen. Zwei Siege und ein Unentschieden sind die Bilanz. Gegen Betzingen II schmerzte zunächst der Verlust beider Doppel, doch im Einzel führte Nadine Wollinsky mit drei Einzelsiegen das Team zum Remis. Auch Jasmin Stocker, Sarah Pflug und Lydia Moll (2) punkteten. Gegen das nur zu Dritt angetretene Schlusslicht Wangen sprang im Anschluss ein Pflichtsieg heraus. Spannend war es nochmal sonntags in Deuchelried, wo es erneut über die volle Distanz ging. Mitentscheidend war auch der Gewinn beider Doppel durch Pflug/Moll und Stocker/Wollinsky. Das SC-Quartett verteidigt die Tabellenführung.

Damen Landesklasse Gr. 7

und Bezirksliga

Berg II lag gegen Untergröningen III zu schnell mit 0:5 in Rückstand und konnte diesen dann nicht mehr aufholen. Schelklingen verlässt nach dem Remis den Relegationsplatz. Gegen Berghülen punkteten unter anderem beide Doppel Schuster/Duelli und Herrmann/Hack.