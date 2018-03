Pferdesport Reitturnier: Aufgalopp in Moosbeuren

Moosbeuren / Von Roland Flad

Zehn Springprüfungen finden in Moosbeuren statt. Die Kreismeister werden ab Mai in Blaubeuren, Munderkingen und Ehingen ermittelt.

Erste Station für die Pferdesportler in der Region ist Moosbeuren, wo an diesem Wochenende der erste Wettkampf des Jahres ansteht. Insgesamt zehn Springprüfungen von der Klasse A mit zwei Sternchen bis zum Ein-Sternchen-M-Springen mit Stechen bietet der Reitverein Moosbeuren bei dem Hallenwettbewerb an. Der Veranstalter rechnet mit mehr als 500 Starts. Los geht es an diesem Samstag und Sonntag jeweils ab 8 Uhr. Für die Erwachsenen ist es die erste Standortbestimmung.

Bevor die Freiluftsaison beginnt, dürfen die Pferdesportler ihr Können noch in der Halle beweisen. Das Turnier des Reitvereins Moosbeuren ist eine der wenigen Veranstaltungen, die

unterm Hallendach ausgerichtet werden. „Wir sind ausgebucht”, berichtet Turnierleiterin Simone Frankenhauser. Interessant für die Teilnehmer sei der neue Hallenboden, das sei eine deutliche Verbesserung. Zur namhaften Konkurrenz zählen zum Beispiel Edwin Schmuck (Illertissen), Markus Rieger (Reutlingen), Julian Braig (Ehingen) und Hans-Peter Rittelmann (RV Moosbeuren). Nicht fehlen dürfen Stefan Dudik (PSF Munderkingen), Hartwig Bendel, Rolf Hartmann und Ulrike Branz (alle RFV Bad Schussenried), Remo Allgäuer (RV Reute), Ramona Kunze (RC Langenau), Natalie Steinhauser (RSZ am Bussenberg) und Simon Strasser (RFV Hauerz).

Springprüfung A** um 8 Uhr

Den Auftakt in Moosbeuren machen am Samstag um 8 Uhr die Teilnehmer der Zwei-Sterne-Springprüfung Klasse A; um 16 Uhr findet die Springprüfung Klasse M* statt. Am Sonntag wird das Turnier um 8 Uhr mit einer Stilspringprüfung Klasse A* fortgesetzt. Höhepunkt zum Abschluss ist das M*-Springen mit Stechen, das um 17 Uhr beginnt. Die Hallen-Dressur-Wettbewerbe in Moosbeuren werden vom 20. bis 22. April abgehalten. Danach veranstaltet der RV Moosbeuren seine Freiland-Springturniere, die am 1., 5. und 6. Mai stattfinden, wie Ingrid Rittelmann vom Vorstandsteam berichtet.

Die Kreismeisterschaft in Dressur und Springen beginnt im Pferdesportkreis (PSK) Alb-Donau Ende Mai. Die Turnierserie umfasst drei Wettbewerbe. Der Startschuss fällt am 30. Mai in Blaubeuren. Bis zum 3. Juni finden dort die ersten Wertungen in Dressur und Springen statt. Weiter geht es bei den Pferdesportfreunden Munderkingen, die Dressur und Springen vom 29. Juni bis zum 1. Juli terminiert haben. Der RFV Ehingen hat seine Wettbewerbe wie in den Jahren zuvor auch heuer auf zwei Termine verteilt. Das Springen am Stoffelberg findet vom 13. bis 15. Juli statt, die Dressur eine Woche später. In die PSK-Cup-Wertung kommen die jeweils zwei besten Prüfungsergebnisse von Dressur beziehungsweise Springen. So bekommen die Erstplatzierten 50 Punkte gutgeschrieben, die Zweiten 48 und ab Platz drei wird jeweils ein Punkt weniger notiert, also 47, 46, 45 etc.

Kreismeister und damit Cup-Sieger werden diejenigen mit der höchsten Punktzahl; bei Punktgleichstand zählt die bessere Platzierung beim Finalturnier, also in Ehingen. Ausgerichtet wird auch eine Cup-Wertung in der Vielseitigkeit. Auch hierbei gibt es eine Serie, bei der die Punkte wie beim Springen bzw der Dressur vergeben werden. Für die Buschreiter geht es am 10. Juni beim Graumershof in Bach los. Am 30. Juni geht es in Urspring ins Gelände und das Finalturnier findet am 29. Juli in Laichingen statt.

Late Entry in Öpfingen

Unabhängig von den Kreismeisterschaften richtet die RSG Öpfingen wieder ihr so genanntes Late Entry-Turnier aus, das am 12./13. Mai ausgetragen wird. Höhepunkt ist bei der RSG Öpfingen das bekannt hochkarätig besetzte S-Springturnier am zweiten September-Wochenende.