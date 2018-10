Tischtennis Auch das Kellerduell geht verloren

Ehingen / Patrick Huss

Während Ehingen immer noch auf die ersten Bezirksliga-Punkte wartet, kann sich Griesingen über den bisherigen Saisonverlauf in der Kreilsiga A nicht beschweren.

Herren Bezirksliga

TTC Ehingen – TSV Seißen 3:9. Trotz einer kämpferischen Leistung verloren die Ehinger Herren am Ende relativ klar das Kellerduell gegen Seißen. Der TTC haderte wie schon gegen Ludwigsfeld mit den fünften Sätzen – alle drei Entscheidungssätze gingen an die Gäste. „Zurzeit hat unsere Erste neben Verletzungspech auch noch etwas Spielpech“, analysiert Vorsitzender Karl Scheible, der an Position sechs sein Saisondebüt feierte. Stammspieler Heiko Netzer fehlt noch aufgrund einer Handverletzung. Heinzelmann/Huss, Martin Heinzelmann und Adam Weigel holten die drei Einzelpunkte. Damit warten die Ehinger nach fünf Partien immer noch auf den ersten Zähler.

Herren Bezirksklasse Gr. 2

SC Bach – TSV Beimerstetten 3:9. Mit dem selben Ergebnis musste sich Bach in eigener Halle geschlagen geben. Unglücklich war der Start in den Doppeln, denn alle drei gingen verloren. Harald Enderle und Can Quan verkürzten im Anschluss zwar auf 2:4, doch die Gäste zogen mit vier Einzelsiegen vorentscheidend auf 2:8 davon. Walter Knaupp konnte am Ende nur noch Ergebniskosmetik betreiben. Bach ist Vorletzter mit 1:9 Punkten.

Herren Kreisliga A Gr. 2

SC Bach II – SG Griesingen 2:9. Den zweiten Sieg im dritten Spiel gab es für Griesingen. Mit einem famosen Start und einer 6:0-Führung wurde den Gastgebern früh der Schneid abgekauft. Unter anderem punkteten alle drei Doppel Kasper/Werner, Günther/Günther und Uhlmann/Oed.

TSG Rottenacker – TSV Rißtissen 9:6. Rottenacker feierte einen wichtigen Sieg gegen einen direkten Kontrahenten im Kampf um den Klassenerhalt. Die TSG startete mit 3:1 besser, ehe Rißtissen mit drei Einzel zum 3:4 antwortete. Bis zum 6:6 schenkten sich dann beide Teams nichts. Doch dann schlug das Pendel zugunsten der Gastgeber aus, die mit drei Einzel von Stephan Grözinger, Florian Kurz und Hartmut Metzger alles klar machten. Bei Rottenacker war auch Verlass auf Spitzenspieler Christian Wölfle, der ein Doppel und zwei Einzel holte. Auch Georg Walter punktete.

SC Berg II – TSV Herrlingen IV 5:9. Berg II hielt gegen Tabellenführer Herrlingen gut dagegen und führte zunächst mit 2:1 und 3:2. Doch dann musste der SC II abreißen lassen. Pflug/Pflug, Pleitzsch/Silz, Jochen Pflug, Felix Endlichhofer und Franz Pflug holten die fünf Zähler. Berg II ist Siebter mit 2:4 Punkten.

Herren Kreisliga B Gr. 2

Die Auswärtsmannschaften trumpften in der Kreisliga B auf. Öpfingen III (9:4 gegen Ehingen II) und Unterstadion (9:7 gegen Berg III) entführten jeweils beide Punkte. Für Öpfingen III überzeugten alle drei Doppel Friedrich/Huber, Hirschle/Denkinger und Rechtsteiner/Mekle sowie das Mittelpaarkreuz mit Paul Rechtsteiner und Julian Denkinger (je zwei Einzelsiege).

Bei Unterstadion war Verlass auf das Doppel eins Schneider/Ried (2) sowie das Spitzenpaarkreuz mit Michael Schweikert und Steffen Schneider (je 2).

Herren Kreisliga C Gr. 2

Keinen Sieger gab es in der Eröffnungspartie Rottenacker II - Rißtissen II. Die Gastgeber retteten nach 5:8-Rückstand durch Siege von Andreas Stoll, Jan Wölfle und Breitinger/Bäuerle das Remis.

Damen Verbandsklasse Süd

TSV Untergröningen II – SC Berg 3:8. Die Berger Damen grüßen nach dem dritten Saisonsieg von der Tabellenspitze. Nach Zwischenstand von 3:3 und leichten Startschwierigkeiten in Untergröningen bedeuteten fünf Einzelsiege in Folge den Gesamtsieg, den Stocker/Wollinsky, Jasmin Stocker (3), Sarah Pflug (2), Carine Ziegler und Nadine Wollinsky nach knapp drei Stunden klar machen konnten.

Damen Bezirksliga

Nichts zu holen gab es für die Schelklinger Damen und Berg III.