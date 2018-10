Handball-Bezirksliga Alte Leier geht weiter

Ehingen / Roland Flad

Die Handballer der TSG Ehingen treten in der Bezirksliga weiter auf der Stelle und bleiben weit unter ihren Möglichkeiten. Auch vor eigenem Publikum wollte es mit einem Erfolg nicht so richtig klappen; gegen die TSG Leutkirch kam Ehingen vor 80 Zuschauern in der Längenfeldhalle nur zu

einem 23:23-Unentschieden. Und dabei hatten die Schützlinge von Trainer Winfried Biberacher zur Pause noch mit 17:14 geführt und auch in der Schlussphase des Spiels lange Zeit mit zwei, drei Toren in Führung gelegen (31:28/57. Minute).

Wie schon in Langenau konnte Ehingen auch gegen Leutkirch einen Vorsprung nicht durchs Ziel bringen beziehungsweise über die Zeit retten. Mit der letzten Aktion ließen sich die Hausherren den Sieg noch nehmen. Tino John hatte die Einheimischen mit 32:31 in Führung geschossen; es waren noch acht Sekunden auf der Uhr. Sechs Sekunden später stand es remis.

Trainer versteht Welt nicht mehr

Winfried Biberacher, der Ehinger Trainer, verstand die Welt nicht mehr: „Das haben wir in der entscheidenden Phase selbst verbockt“, schimpfte er. In ein paar Sekunden habe keiner seiner Spieler den Angriff über die schnelle Mitte unterbunden, auch nicht durch ein Foul.

Dabei hat seine Mannschaft gut begonnen, ordentlich gespielt, variantenreich umgestellt und lange Zeit dominiert. Im weiteren Verlauf der Partie leisteten sich die Ehinger aber wieder zu viele technische Fehler und warfen überhastet neben das Ziel. Die Leutkircher gaben dagegen nie auf und kämpften verbissen bis zum Schluss. „Das war kopflos“, sagte Biberacher, der das Unentschieden als „Punkt gegen den Abstieg“ wertet.

Latinovic treffsicher

Erfolgreichster Ehinger Werfer war Manuel Latinovic mit acht Toren, gefolgt von Oskar Bachner (5) und Nico Dietz (4). Gefährlichste Leutkircher waren – wie befürchtet – mit je sieben Treffern Georg Sperle und Michael Gantner, der auch den 23:23-Ausgleich für die Allgäuer erzielte. Stefan Peterfaj traf sechs Mal für die Gäste.

Das Unentschieden hat keinem der beiden Mannschaften etwas gebracht; die TSG Ehingen bleibt Achter, Leutkirch Tabellenneunter. An der Tabellenspitze der Bezirksliga thront die TG Biberach II, die als einzige Mannschaft mit 10:0 Punkten über eine blütenweißen Weste verfügt. Ehingen spielt nächsten Samstag beim Tabellensiebten SC Lehr.

TSG Ehingen: Reichle, Klein, Latinovic (8), Bachner (5), Dietz (4), Klug (3), F. Kaus (3), Mall (3), Kneer (2), Mantz (2), John (1), T. Biberacher (1), Drenovak.