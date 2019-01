Tischtennis „Ox Boys“ wollen „Schwalben“ ärgern

Bergneustadt / swp

Nach der Pflichtübung gegen Schlusslicht Jülich in ihrer Wohlfühlheimstätte, der Ehinger JVG-Halle, sind die TTF Liebherr Ochsenhausen am kommenden Sonntag ernsthaft gefordert. Beim Tabellendritten der Bundesliga, TTC Schwalbe Bergneustadt, steht der souveräne Tabellenführer aus Oberschwaben vor einer hohen Hürde.

Die „Schwalben“, die in der Vergangenheit schon mehrmals die Playoffs nur mit Pech verpasst hatten, sind diese Saison so stark wie noch nie. Zehn Partien hat man bisher gewonnen und nur drei Mal verloren. Im Oktober 2018 hat das Team aus dem Bergischen Land sogar die Düsseldorfer Borussia vor heimischer Kulisse bezwungen. Um in Bergneustadt zu bestehen, werden die TTF ihr volles Potenzial abrufen müssen.

Der Pokalsieger hofft zunächst einmal, dass alle Spieler unbeschadet von den in diesen Tagen in Budapest ausgetragenen Hungarian Open zurückkehren. Bei dem mit 170000 Euro dotierten, hochkarätig besetzten World Tour-Turnier sind bis auf Jang Woojin, der sich in Ochsenhausen auf die nächsten Aufgaben vorbereitet, alle TTF-Asse am Start. Man wird sehen, wen TTF-Trainer Dmitrij Mazunov in Bergneustadt in den Ring schickt. Im Prinzip steht ihm das volle Quintett zur Verfügung. Bester Mann beim Gegner ist Benedikt Duda. Der 24-Jährige spielt vorne klar positiv, wie seine 14:7-Bilanz belegt. Dennoch gelang den TTF im Hinspiel, das vor 600 Fans in Ehingen mit 3:1 gewonnen wurde, das kleine Kunststück, den deutschen Nationalspieler komplett leer ausgehen zu lassen. Am 30. September besiegten sowohl Stefan Fegerl als auch Hugo Calderano Duda – Calderano sogar ganz glatt. Ein weiteres Trumpf-Ass der „Schwalben“ ist der 27-jährige Spanier Alvaro Robles, der jahrelang der Ochsenhausener Trainingsgruppe fest angehörte. „Bergneustadt ist ein starker Gegner, der uns alles abverlangen wird“, sagt Kristijan Pejinovic, „wir haben einen Lauf und viel Selbstvertrauen. Deswegen können wir auch ein schweres Spiel gewinnen.“