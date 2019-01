Tischtennis „Ox Boys“ verlieren in eiskalter Halle

„Ox Boys“ verlieren in eiskalter Halle

Bergneustadt / swp

Die TTF Liebherr Ochsenhausen haben ihre dritte Saisonniederlage kassiert. Beim TTC Schwalbe Bergneustadt verloren sie mit 2:3. Dadurch ist die Spitze der Tischtennis-Bundesliga dichter zusammengerückt. Mit dem Zweiten Düsseldorf sind die TTF nun punktgleich und der Dritte Berg­neustadt sitzt den „Ox Boys“ im Nacken. Ausschlaggebend für die Niederlage der Oberschwaben in der umkämpften Partie war der Umstand, dass nur Jang Woojin in den Einzeln punkten konnte und das Ochsenhausener Doppel erstmals in der Saison verlor.

Zum großen Aufreger wurden allerdings auch die Temperaturen in der Burstenhalle, in der es lausig kalt war. Deswegen haben die TTF nach der Partie auch Protest gegen die Spielwertung eingelegt. „Damit soll nicht die starke Leistung der Bergneustädter nachträglich geschmälert werden“, betonte TTF-Präsident Kristijan Pejinovic. „Aber es war wirklich schweinekalt in der Halle. Wir sind es den Spielern schuldig, das zu klären, denn solche Temperaturen sind im Profi-Tischtennis nicht vertretbar und bedeuten eine erheblich vergrößerte Verletzungsgefahr.“ Eine Wiederholung werde man wohl nicht erreichen, aber es gehe schließlich um Grundsätzliches.

Als Highlight galt aber die Top-Performance von Woojin, der selbst gegen Spitzenmann Benedikt Duda die Nerven behielt. „Jang war unser herausragender Mann heute“, sagte Pejinovic. „Endlich hat er seine Klasse gezeigt und die nötige Lockerheit gefunden.“ Das Top-Doppel Stefan Fegerl und Jakub Dyjas konnten schließlich dem Duo Alvaro Robles und Paul Drinkhall nichts entgegnen. „Man kann gegen einen so starken Verfolger auch einmal ein knappes Spiel verlieren“, sagte Pejinovic.