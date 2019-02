Tischtennis „Ox Boys“ freuen sich aufs Heimspiel

Ehingen / swp

Nach dem nie gefährdeten 3:0 in Grenzau dürfte es nun für den Tabellenführer der Tischtennis-Bundesliga, TTF Liebherr Ochsenhausen, etwas schwerer werden. Eine attraktive Partie steht ins Haus, nämlich die Neuauflage des Pokal-Endspiels von Neu-Ulm vom 5. Januar gegen den SV Werder Bremen. Damals gewannen die TTF bekanntlich mit 3:1, waren aber richtig gefordert. Und nun kommt der Deutsche Meister von 2013 in die Halle des Vanotti-Gymnasiums in Ehingen. Der ungewöhnliche Spieltermin am Samstagabend um 19 Uhr ist dem Umstand geschuldet, dass Basketball-Zweitligist Team Ehingen Urspring am Sonntag in der Halle ein Heimspiel austrägt – eine von zwei Überschneidungen in der gesamten Saison.

Dass die Norddeutschen in der Bundesliga-Tabelle momentan nur auf Platz zehn stehen, hat wenig bis nichts für das Duell mit Simon Gauzy und Co. zu sagen. Zu oft hatte die Truppe aus der Hansestadt einfach Pech und zu oft konnten die Mitspieler die Steilvorlagen des meist erfolgreichen Spitzenspielers Bastian Steger nicht verwerten. So auch letzten Sonntag, als man es beim Tabellendritten Bergneustadt, wo auch die TTF unlängst verloren haben, ins abschließende Doppel schaffte und dort in fünf Sätzen den Kürzeren zog. Rechnerisch benötigen die TTF noch drei Punkte aus vier ausstehenden Partien, um die Playoff-Teilnahme zu sichern. Gewinnt man am Samstag, ist man eigentlich schon durch. Cheftrainer Dmitrij Mazunov sagt: „Wir sind gewarnt und werden Werder keinesfalls unterschätzen.“ Alle Spieler seien fit und bereiten sich konzentriert auf dieses Spiel vor.

Ticket-Aktion mit Steeples

Für das Bremen-Spiel gibt es wieder eine gemeinsame Ticket-Aktion mit den Ehinger Basketballern. Am Samstagabend (19 Uhr) spielen die TTF, tags darauf (17 Uhr) das Team Ehingen Urspring in der 2. Bundesliga Pro A gegen die Uni Baskets Paderborn. Für das jeweils andere Spiel bekommen Fans satte 50 Prozent Ermäßigung auf den Ticketpreis des anderen Spiels. Diese Aktion gilt auch für Dauerkarten-Inhaber der Steeples beziehungsweise der TTF Ochsenhausen.